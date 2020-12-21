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Зеленский одновременно стал политиком и неудачником года - опрос

21 декабря 2020, 14:35
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В 2020 году Украина осталась без политика года, считают в фонде Деминициативы.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Политиком года украинцы чаще всего называют действующего президента Украины Владимира Зеленского, но он же возглавил и народный рейтинг "неудачников" года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

"Можно сказать, что в 2020 году Украина осталась без политика года. Относительное большинство в этой номинации украинцы отдали действующему президенту Зеленскому, но даже его назвали политиком года только 15%. Других политиков вспоминают еще меньше - второе место занимает лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, которого считают политиком года 9%. Еще более уверенно оба политика возглавляют народный рейтинг "Неудачник года" - действующего президента считают неудачником года 28%, П.Порошенко - 14%", - отмечают в Фонде и напоминают, что в прошлом Зеленского политиком года считали 46% украинцев.

На третьем месте в рейтинге политиков или неудачников года - председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук (6,9% и 2,5% соответственно); на четвертом - лидер этой же партии Юрий Бойко (5,4% и 1,3%). На пятом месте - лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко (5,4% и 2,3%).

/ dif.org.ua

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Напомним, президент Владимир Зеленский стал для более 40% жителей страны разочарованием 2020 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники Центра Разумкова

Владимир Зеленский социологический опрос новости Украины
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