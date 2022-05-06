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Зеленский подписал закон о десоветизации украинского законодательства

6 мая 2022, 16:59

Теперь из официальных документов исчезнет ряд терминов советской эпохи.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины".

Как сообщает глава Верховной Рады Руслан Стефанчук 6 мая, в частности, "очистили" почти 1200 актов органов госвласти и управления СССР, Украинской ССР.

Отмечается, что парламент проведет "очищение" законодательства Украины.

"Ну что ж, отныне в законодательстве: нет упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции"; нет стремления воплощать в жизнь "ленинские идеи построения коммунистического общества"; нет ссылки на программы, разработанные коммунистической партией; нет приоритета в правах комсомольцев, коммунистов других "товарищей"; "вычищено" почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР (Украинской ССР)", – говорится в сообщении.

Кроме того, Кабинет министров в ближайшее время осуществит аналогичную десоветизацию на своем уровне.

Правительство подготовит новые Трудовой и Жилищный кодексы, а также Кодекс об административных проступках.

В частности, из законодательных документов исчезнут:

  • упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции";
  • "ленинские идеи построения коммунистического общества";
  • ссылки на программы, разработанные коммунистической партией;
  • приоритеты в правах комсомольцев и коммунистов.

Верховная Рада уже "вычистила" почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий России.

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война в Украине Владимир Зеленский Руслан Стефанчук
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