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Зеленского в Раде встретили стоя и с овациями: появилось видео удивительной реакции Порошенко

4 мая 2022, 17:48

Петр Порошенко очень странно поприветствовал президента Украины Владимира Зеленского в Раде.

Зеленский, Порошенко
Зеленский и Порошенко / Офис президента, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая появился в Верховной Раде. Народные депутаты встречали главу государства стоя и с овациями.

Это было первое появление и обращение президента Зеленского в Раде с начала масштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Во время выступления президента Зеленского присутствовал и премьер-министр Великобритании. Борис Джонсон смотрел заседание в онлайн-формате.

В своем обращении Владимир Зеленский подчеркнул, что у нардепов есть свой фронт – законодательный. Здесь, как армия, они должны работать 24 часа в сутки.

Интересно, что через некоторое время в Сети появилось видео с реакцией на невероятные овации Зеленскому пятого президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко и его команда хоть и встали со своих рабочих мест, но аплодировать президенту отказались.

Стоит отметить, что еще недавно Петр Порошенко в интервью иностранным СМИ рассказал, что поддерживает Зеленского и его команду.

"Я твердо стою за 6-го президента, ведь только так мы можем победить Путина. В Украине больше нет разделения на власть и оппозицию, теперь мы едины и вместе защищаем свой народ", - сказал Порошенко.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский
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