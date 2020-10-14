Зеленский пообедал с бойцами ООС на Донбассе: в ОП показали странное фото

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В среду, 14 октября, президент Владимир Зеленский в День защитника Украины вручил государственные награды и ценные подарки военным, которые несут службу в зоне проведения операции Объединенных сил.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, вручение состоялось во время рабочей поездки Зеленского в Донецкую область.

"У вас сложная, патриотических работа. Вы защищаете нашу независимость, суверенитет. Благодарен каждому из вас. Вы делаете большое дело, за которое будут благодарны все поколения украинцев, - возвращаете нашу землю обратно. Верю в нашу общую победу над врагом", - заявил он, обращаясь к военным.

Президент поздравил воинов с Днем защитника Украины. "Вы - наши защитники. Берегите себя, берегите нас и всю нашу Украину", - призвал он.

Также во время поездки глава государства заслушал доклад об оперативной обстановке в зоне проведения ООС и ознакомился с планом участков перспективного разминирования.

Кроме того, глава государства также пообедал вместе с военными ООС.

На сайте президента опубликовано фото обеда Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака с военнослужащими. При этом на снимке видно, что индивидуальные тарелки стоят только перед Зеленским и Ермаком, которые обедают, а присутствующие за столом военные лишь наблюдают за этим процессом.

зеленский, оос / president.gov.ua

Ранее Зеленский признал, что не выполнил свое обещание завершить войну на Донбассе и восстановить территориальную целостность Украины. По словам главы государства, вопрос завершения войны на Донбассе сложный.