Зеленский попал в ДТП: появились новые подробности аварии с президентом

В ГБР не сообщили подробностей аварии, но отметили, что проводится весь комплекс необходимых следственных действий.
Правоохранители начали расследование по факту ДТП с автомобилем президента Владимира Зеленского в центре Киева.
"Работники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в центре Киева 14 сентября. Легковушка столкнулась с машиной президента Украины и машинами сопровождения", - говорится в сообщении Государственного бюро расследований.
В ГБР не сообщили подробностей аварии, но отметили, что проводится весь комплекс необходимых следственных действий. Результаты расследования пообещали огласить позже.
ДТП с Зеленским
Напомним, Владимир Зеленский 15 сентября попал в ДТП, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
"В Киеве произошло столкновение легковушки с машиной президента Украины и машинами сопровождения. Медики, сопровождающие главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных травм не обнаружено", - сообщил он.
Никифоров также подчеркнул, что все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.
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