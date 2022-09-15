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Зеленский попал в ДТП: появились новые подробности аварии с президентом

15 сентября 2022, 17:30

В ГБР не сообщили подробностей аварии, но отметили, что проводится весь комплекс необходимых следственных действий.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Правоохранители начали расследование по факту ДТП с автомобилем президента Владимира Зеленского в центре Киева.

"Работники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в центре Киева 14 сентября. Легковушка столкнулась с машиной президента Украины и машинами сопровождения", - говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

В ГБР не сообщили подробностей аварии, но отметили, что проводится весь комплекс необходимых следственных действий. Результаты расследования пообещали огласить позже.

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ДТП с Зеленским

Напомним, Владимир Зеленский 15 сентября попал в ДТП, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

"В Киеве произошло столкновение легковушки с машиной президента Украины и машинами сопровождения. Медики, сопровождающие главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных травм не обнаружено", - сообщил он.

Никифоров также подчеркнул, что все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.

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