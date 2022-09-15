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ДТП с Зеленским: опубликованы кадры с места происшествия

15 сентября 2022, 09:37

Возле поврежденного авто на асфальте лежал пострадавший. При этом ему оказывали медицинскую помощь.

дтп
В Киеве произошло ДТП с участием Владимира Зеленского / Скриншот

В Сети появились кадры дорожно-транспортного происшествия с участием президента Владимира Зеленского, которое произошло в ночь на четверг, 15 сентября, в Киеве.

На видео зафиксирован повреждённый автомобиль, который вероятно был участником ДТП.

Возле него на асфальте лежал пострадавший. При этом ему оказывали медицинскую помощь.

Видео дня
ДТП с Зеленским: опубликованы кадры с места происшествия
/ Скриншот

ДТП с Зеленским: опубликованы кадры с места происшествия
/ Скриншот

ДТП с Зеленским

Напомним, о том, что Владимир Зеленский попал в ДТП сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

"В Киеве произошло столкновение легковушки с машиной президента Украины и машинами сопровождения. Медики, сопровождающие главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных травм не обнаружено", - сообщил он.

Никифоров также подчеркнул, что все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.

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