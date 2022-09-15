ДТП с Зеленским: опубликованы кадры с места происшествия

Возле поврежденного авто на асфальте лежал пострадавший. При этом ему оказывали медицинскую помощь.
В Сети появились кадры дорожно-транспортного происшествия с участием президента Владимира Зеленского, которое произошло в ночь на четверг, 15 сентября, в Киеве.
На видео зафиксирован повреждённый автомобиль, который вероятно был участником ДТП.
Возле него на асфальте лежал пострадавший. При этом ему оказывали медицинскую помощь.
ДТП с Зеленским
Напомним, о том, что Владимир Зеленский попал в ДТП сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
"В Киеве произошло столкновение легковушки с машиной президента Украины и машинами сопровождения. Медики, сопровождающие главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных травм не обнаружено", - сообщил он.
Никифоров также подчеркнул, что все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.
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