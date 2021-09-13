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Зеленский рассказал, как Байден отреагировал на вопрос о членстве Украины в НАТО

13 сентября 2021, 06:34
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Президент Украины поделился, что "очень прямо" спросил у Байдена о сроках включения Украины в НАТО. Ответ президента США длился около 20-30 минут.

Зеленский, Байден
Зеленский и Байден провели встречу в Белом доме 1 сентября / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Белого дома Джо Байден поддерживает вступление Украины в НАТО. Об этом Байден сказал украинскому коллеге во время их встречи в Вашингтоне.

Зеленский заявил в эфире телеканала CNN, что "очень прямо" спросил у Байдена о сроках включения Украины в Североатлантический альянс. По его словам, ответ американского главы длился около 20-30 минут.

"Он сказал: "Я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение". Я слышал эту риторику от него перед встречей", — сказал Зеленский.

По его мнению, на позицию США влияют "советы некоторых лидеров крупных европейских стран".

"Я сказал ему: "Вы правы, господин президент. Но, думаю, что через ваше решение этот путь в НАТО будет короче, более прозрачным для Украины", — продолжил украинский лидер.

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Кроме того, в ходе интервью Зеленский уточнил, что речь о "выходе" США из Украины не идет. По его словам, Вашингтону наоборот необходимо наращивать свое присутствие.

"Я сказал президенту Байдену относительно возможного выхода из Украины: что это значит - уйти из Украины? Все полностью наоборот - США должны наращивать свое присутствие", - сказал Зеленский, комментируя попытки сравнивать ситуацию в Украине и в Афганистане, где США оставили своих союзников.

Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об уверенности, что без нашей страны в составе НАТО Альянс будет нести потери, а Европейский союз – ослабнет. В то же время глава государства заявил, что во время своего визита в США не получил прямого ответа от Джо Байдена относительно членства Украины в НАТО.

8 сентября депутаты Верховной Рады провалили голосование за обращение к Конгрессу США в рамках ходатайства о признании ее союзником вне НАТО.

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НАТО Владимир Зеленский Джо Байден новости Украины
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