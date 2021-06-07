Зеленский рассказал, о какой военной помощи для Украины он говорил с госсекретарем США

Владимир Зеленский / УНИАН

Владимир Зеленский обсуждал с американскими сенаторами, которые побывали в Украине, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопрос увеличения военной помощи официальному Киеву. Об этом он заявил портал Axios.

Глава государства уточнил, что речь шла об укреплении безопасности в Черном и Азовском морях. "Мы обсуждали увеличение военной помощи. К сожалению, я не могу поделиться деталями, но это очень важно для нас. Россия практически доминирует на Черном море, и мы это признаем, и мы хотели бы, чтобы у нас там были серьезные силы – только для целей обороны, для обороны нашей страны и границ", – отметил Зеленский.

Кроме этого, Зеленский рассказал, что с сенаторами и Блинкеном говорили о вопросах, связанных с оказанием помощи Украине в сфере безопасности.

Читайте такжеВстреча Байдена и Путина: в Белом доме раскрыли планы США по Украине

Напомним, ранее американский обозреватель Марк Эпископос заявил, что у Украины отсутствуют вооружения, которые способны преодолеть сложную российскую противоракетную оборону.

Эксперт обратил внимание на то, что российские истребители Су-35 нанесут значительный ущерб авиации противника и ключевой инфраструктуре при помощи ракет "воздух-земля" и управляемых бомб.

Он считает, что у Киева недостаточно танков, чтобы противостоять российским Т-90А и самоходным гаубицам 2С19 Мста.