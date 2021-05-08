Летальное оружие для Украины: Кравчук сообщил, кто протянул Киеву руку помощи

Леонид Кравчук сообщил, получит ли Украина летальное оружие / УНИАН

Украина будет развивать военное сотрудничество с США и другими странами НАТО. Время, когда Киеву не продавали летальное вооружение, осталось в прошлом, заявил глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Блинкен подтвердил, что и в бюджете, и в других органах власти такие средства предусмотрены, и военно-техническое сотрудничество будет развиваться, и не только с Соединенными Штатами. Визит Зеленского в Великобританию завершился подписанием именно такого документа о военно-техническом сотрудничестве, так же завершился визит и в Турцию", - заявил Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

Он подчеркнул, что прошло время, когда нам говорили, что "нельзя продавать летальное оружие, это может быть только защитное оружие".

"Теперь мы знаем, что речь идет о любом оружие, летательные аппараты, противотанковое оружие, все это будет покупаться и продаваться", - добавил Кравчук.

Визит Блинкена в Украину – о чем сообщалось ранее: