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Зеленский рассказал о неожиданной договоренности с Байденом: о чем идет речь

Анна Ярославская
22 сентября 2023, 07:53 обновлено 22 сентября, 07:58
Украина готовится создать новую оборонную экосистему вместе с США, чтобы производить оружие, "вместе еще больше усилить свободу и защиту жизни".
Влдаимир Зеленский, Джо Байден
Украина и США договорились совместно производить оружие / Коллаж: Главред, фото: ОП

Украина и США договорились совместно производить вооружение, в частности, системы ПВО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам визита в Соединенные Штаты.

По словам Зеленского, Украина готовится создать новую оборонную экосистему вместе с США, чтобы производить оружие, "вместе еще больше усилить свободу и защиту жизни". Президент убежден, что "это будет иметь глобальные положительные результаты".

"Очень важный визит в Вашингтон был, очень весомые результаты. Встреча с президентом Байденом, с его командой. Есть новый оборонный пакет: ПВО, артиллерия, снаряды, инженерные средства. И долгосрочная договоренность − будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. Это новый уровень нашего единства. Копродукция в "оборонке" с Соединенными Штатами − это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места для обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО", - сказал глава государства в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

видео дня

Зеленский также рассказал, что глава Минстратегпрома Александр Камышин подписал соглашения о сотрудничестве с тремя ключевыми ассоциациями. К работе в Украине привлекают более 2 тысяч американских оборонных компаний.

Также стороны подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве.

Кроме того, говорили в США о восстановлении Украины после боевых действий и об усилении институтов Украины, чтобы очистить ее "от любых враждебных и коррупционных влияний".

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Белый дом. Там украинский гарант встретился с президентом США Джо Байденом.

Глава Белого дома на расширенной двусторонней встрече с украинской делегацией заявил, что одобрил следующий транш военной помощи Украине. В новый пакет войдет артиллерия, боеприпасы, противотанковое вооружение. По его словам, первые американские танки Abrams будут доставлены в Украину уже на следующей неделе.

Байден заверил, что Америка намерена и в дальнейшем поддерживать Украину, которая дает отпор российским войскам.

Зеленский в свою очередь поблагодарил президента США и американский народ за поддержку.

Тем временем на сайте Минобороны США уточнили полный список вооружения, которое получит Украина в рамках нового пакета военной помощи. Отмечается, что этот пакет является сорок седьмым траншем, который администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года.

  • Владимир Зеленский в США в сентябре 2023
    Владимир Зеленский в США в сентябре 2023 Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в США в сентябре 2023
    Владимир Зеленский в США в сентябре 2023 Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в США в сентябре 2023
    Владимир Зеленский в США в сентябре 2023 Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в США в сентябре 2023
    Владимир Зеленский в США в сентябре 2023 Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в США в сентябре 2023
    Владимир Зеленский в США в сентябре 2023 Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в США в сентябре 2023
    Владимир Зеленский в США в сентябре 2023 Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в США в сентябре 2023
    Владимир Зеленский в США в сентябре 2023 Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в США в сентябре 2023
    Владимир Зеленский в США в сентябре 2023 Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в США в сентябре 2023
    Владимир Зеленский в США в сентябре 2023 Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в США в сентябре 2023
    Владимир Зеленский в США в сентябре 2023 Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в США в сентябре 2023
    Владимир Зеленский в США в сентябре 2023 Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в США в сентябре 2023
    Владимир Зеленский в США в сентябре 2023 Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в США в сентябре 2023
    Владимир Зеленский в США в сентябре 2023 Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в США в сентябре 2023
    Владимир Зеленский в США в сентябре 2023 Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в США в сентябре 2023
    Владимир Зеленский в США в сентябре 2023 Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в США в сентябре 2023
    Владимир Зеленский в США в сентябре 2023 Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в США в сентябре 2023
    Владимир Зеленский в США в сентябре 2023 Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в США в сентябре 2023
    Владимир Зеленский в США в сентябре 2023 Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в США в сентябре 2023
    Владимир Зеленский в США в сентябре 2023 Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в США в сентябре 2023
    Владимир Зеленский в США в сентябре 2023 Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в США в сентябре 2023
    Владимир Зеленский в США в сентябре 2023 Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в США в сентябре 2023
    Владимир Зеленский в США в сентябре 2023 Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в США в сентябре 2023
    Владимир Зеленский в США в сентябре 2023 Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский в США в сентябре 2023
    Владимир Зеленский в США в сентябре 2023 Фото: president.gov.ua

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война в Украине новости США ПВО Владимир Зеленский военная помощь Джо Байден новости Украины и мира война России и Украины
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