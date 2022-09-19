Зеленский срочно созвал Ставку верховного главнокомандующего: подробности

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как заявил президент, одним из ключевых аспектов контрнаступления ВСУ, возвращения к нормальной жизни на освобожденных территориях и их восстановления - является темп.

"Сейчас очень важно - это темп. Темп стабилизации в освобожденных районах. Темп в движении наших войск. Темп восстановления нормальной жизни на освобожденной территории и темп в поддержке партнеров", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, необходимо, чтобы темп предоставления помощи Украине соответствовал темпу движения украинских войск. В частности, этот вопрос сегодня был обсужден на Ставке верховного главнокомандующего.

Чем занимается ставка верховного главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

Освобождение Донбасса

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.

"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

Вооруженные силы Украины также взяли под контроль поселок Яровая в Донецкой области.

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