Зеленский срочно созвал Ставку верховного главнокомандующего: подробности

Необходимо, чтобы темп предоставления помощи Украине соответствовал темпу движения украинских войск, сказал президент.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Как заявил президент, одним из ключевых аспектов контрнаступления ВСУ, возвращения к нормальной жизни на освобожденных территориях и их восстановления - является темп.
"Сейчас очень важно - это темп. Темп стабилизации в освобожденных районах. Темп в движении наших войск. Темп восстановления нормальной жизни на освобожденной территории и темп в поддержке партнеров", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, необходимо, чтобы темп предоставления помощи Украине соответствовал темпу движения украинских войск. В частности, этот вопрос сегодня был обсужден на Ставке верховного главнокомандующего.
Чем занимается ставка верховного главнокомандующего
Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.
В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.
Освобождение Донбасса
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.
Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.
"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.
Вооруженные силы Украины также взяли под контроль поселок Яровая в Донецкой области.
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