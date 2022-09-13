Зеленский срочно созвал заседение Ставки: дал важное указание по госгранице

Владимир Зеленский срочно провел заседание Ставки / president.gov.ua

В среду вечером, 13 сентября, глава государства Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, сообщает официальный сайт Офис президента.

Президент поручил Государственной пограничной службе обеспечить охрану госграницы на освобожденных от российских захватчиков территориях.

Также были заслушаны доклады командующих войск оперативных направлений об активных действиях сил обороны по освобождению Украины от оккупантов.

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На заседании был рассмотрен проект бюджета сектора безопасности и обороны на 2023 год. Зеленский отметил, что общая сумма оборонного бюджета предварительно составляет более 1 трлн гривен.

В заседании Ставки приняли участие:

министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский,

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,

начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала,

командующий Нацгвардии Юрий Лебедь,

в. и. о. главы СБУ Василий Малюк,

командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко,

министр внутренних дел Денис Монастырский,

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,

министр инфраструктуры Александр Кубраков,

секретарь СНБО Алексей Данилов

заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

В формате видеосвязи к заседанию присоединились: командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, командующий войск ОК "Запад" Сергей Литвинов и командующий войск ОК "Юг" Андрей Ковальчук.

Ситуация в Херсонской области

Военный эксперт Александр Коваленко полагает, что у группировки войск России на правом берегу Днепра в Херсонской области, которой грозит окружение, есть только два варианта дальнейших действий.

Либо оккупанты решатся на "жест доброй воли", либо попытаются уплыть через Днепр.

Аналитик Института изучения войны Джордж Баррос предполагает, что если армия Украины сможет окружить и осадить войска России в оккупированном Херсоне, она докажет свою способность повторить такой же маневр на остальном юге и на востоке.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что ВСУ продолжают продвижение на Херсонщине.

Украинские силы подходят к захваченному Херсону с разных сторон. Российские оккупационные войска могут оказаться в окружении.

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