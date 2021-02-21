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Зеленский ввел санкции против крымского вуза: в университете нагло ответили

21 февраля 2021, 15:09
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Ректор учебного заведения Владимир Нечаев поспешил заявить, что решение о санкциях только поспособствует узнаваемости СевГУ.

Санкции
Зеленский ввел санкции против крымского вуза: в университете нагло ответили / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против 19 юридических и восьми физических лиц. В список юридических лиц попал в том числе "Севастопольский государственный университет" (СевГУ). Ректор учебного заведения Владимир Нечаев поспешил заявить, что решение о санкциях только поспособствует узнаваемости вуза.

"Решение украинских властей говорит о том, что Севастопольский государственный университет представляет значимую величину, на которую стоит обращать внимание даже целому президенту Украины… Это очень редко, когда университеты попадают в санкционные списки…Я думаю, если нас отправили в санкционный список, значит, мы делаем все так", - заявил Нечаев, его цитирует РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что университет не занимается антиукраинской политикой, в нем до сих пор учатся студенты из Украины.

"Мне забавно, что украинские власти тратят время, силы, ресурсы на нас. В принципе это решение, на мой взгляд, способствует раскрутке Севастопольского государственного университета на мировой арене…Я думаю, что многие заинтересуются, что же это за явление – Севастопольский университет, раз его поставили в один ряд с предприятием "МоторСич", на котором работают китайские инвесторы, с сетью "Спортмастер", предприятиями Медведчука. Подумают, что мы ребята очень крутые, раз целое государство на нас ополчилось", - разъяснил свою позицию Нечаев.

Севастопольский госуниверситет был создан 8 октября 2014 года на базе семи образовательных учреждений. Сейчас в университете обучаются около 12 тысяч студентов.

Санкции в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
  • 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.

СНБО Севастополь Владимир Зеленский новости Крыма Санкции против Медведчука
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