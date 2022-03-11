Зеленский выступил перед польским Сеймом с исторической речью: о чем говорил

Зеленский / instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед польским Сеймом с исторической речью.

Украинский лидер подчеркнул, что в сложное время очень важно иметь того, кто подставит плечо.

Текст выступления украинского президента перед польским Сеймом обнародовал в сети Андрей Сибиха. Он отметил, что это еще одно историческое выступление Владимира Зеленского.

Основные тезисы выступления Зеленского перед Сеймом Польши

Украинский президент отметил, что когда он возглавил государство в 2019 году, то чувствовалось, что Украине нужно пройти с Польшей долгий путь, потому что "было прохладно в отношениях и настроениях друг к другу".

"Но я знал, что от природы мы родные. Украинцы, поляки. Я помню мои первые встречи с Анджеем (Дудой – ред.) От встречи до встречи все менялось. Прохлада исчезала. Мы понимали друг друга", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что нашел общий язык с президентом Польши.

Читайте такжеВстреча Путина и Зеленского: в Кремле допустили саммит двух президентов и назвали условие

Политиков объединили общие ценности, в том числе то, что люди должны жить в мире, где народы независимы, где царит свобода, где семья имеет значение и где никто и никогда не имеет права на захватническую войну.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

Читайте также: