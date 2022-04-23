Зеленский жестко ответил на ракетный обстрел Одессы и заявил о новых жертвах

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время ракетного удара в Одессе 23 апреля погибли уже 8 человек. Среди них - трехмесячный ребенок.

"От желания Владимира Владимировича зависит вопрос проведения переговоров в Турции. Вы же видите, что даже на праздник перед Пасхой семь ракет сегодня прилетело в Одессу. Семь! Две мы сбили. В жилой многоэтажный дом попала ракета. Восемь человек скончалось, ребенок три месяца - умер. Ребенка убили трехмесячного. Вы представляете что происходит? Подонки вонючие! Других слов нет!", - заявил Зеленский.

Ракетный удар по Одессе

Оккупанты 23 апреля нанесли ракетный удар по Одессе. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ПВО сбила несколько вражеских ракет, что также подтверждают и местные. Минимум одна из ракет упала и взорвалась. Один из местных сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

Оперативное командование "Юг" заявило о вероятности повторного ракетного удара.

Группировка ПВО воздушного командования "Юг" с 14:00 до 15:00 вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет врага.

Ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95. Были уничтожены два вражеских снаряда и два беспилотника, которые предположительно осуществляли коррекцию полета. Отмечается, что две ракеты поразили военный объект и 2 в жилые дома.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о 5 погибших и 18 раненых, среди погибших трехмесячный ребенок.

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