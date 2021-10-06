Ждала его звонка до последнего: вдова полицейского из Чернигова записала обращение

По делу об убийстве полицейского продолжается следствие / коллаж Главред

Жена убитого в Чернигове полицейского Артура Ерохина записала видеообращение. Женщина отметила – ей пришлось собраться со всеми силами, чтобы это сделать.

На опубликованных кадрах Вероника Ерохина говорит, что читает все сообщения со словами поддержки и они помогают ей хоть немного унять боль.

Женщина отметила, что на трагедию откликнулись многие – не только родные и друзья, но даже чужие ей люди. Она поблагодарила всех за поддержку и помощь

"Полгорода было готово забрать наших детей – привези к нам, мы посмотрим. За это вам всем очень благодарна", – сказала жена Артура Ерохина.

Звонка Артура ждала до последнего

"Телефон из рук не выпускала. На меня ругались родные, потому что думали, что я буду смотреть видео, ищу информацию. Но я никогда его не посмотрю, никогда. Первые сутки я ждала его звонка", - рассказала жена погибшего.

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Убийство полицейского в Чернигове

Конфликт между двумя правоохранителями и группой неизвестных. В ночь на субботу, 2 октября, прохожие обнаружили тело одного из копов - капитана полиции. Рядом с ним в бессознательном состоянии находился еще один правоохранитель, тоже капитан - его доставили в реанимацию.

Позднее в Сети было опубликовано видео смертельной экзекуции в Чернигове, в результате которой погиб коп.

Решением суда были арестованы все подозреваемые в убийстве полицейского. Во время досудебного расследования они будут находиться в СИЗО.