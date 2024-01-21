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Жертва бомбардировки РФ роддома в Мариуполе оказалась путинисткой: что пишут в сети

Яна Ставская
21 января 2024, 19:25
В сети негодуют, что пострадавшая из-за обстрела российских войск вдруг "полюбила" страну-агрессора.
Жертва бомбардировки РФ роддома в Мариуполе оказалась путинисткой: что пишут в сети
Вышемирская сейчас работает на российскую пропаганду / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, Telegram Вышемирской

Героиня знаменитого кадра последствий бомбардировки Россией роддома в Мариуполе в 2022 году Марианна Вышемирская оказалась путинисткой. Сейчас украинка агитирует за кремлевского диктатора и "отбивается" от критики российских "военкоров", которые обвиняют ее в работе на "украинские спецслужбы".

Накануне в своем телеграмм-канале Марианна опубликовала кадры, как оставляет подпись за Владимира Путина в одном из пунктов "Единой России".

В воображении предательницы, Россия "динамично развивается" вопреки санкциям, а Путин осуществляет "правильные решения".

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"Потому я, как и многие другие граждане, поддерживаю Владимира Владимировича", - пишет предавшая Родину украинка.

Пост вызвал негативную реакцию как среди пророссийских блогеров, обвинявших коллаборантку в работе на украинские спецслужбы, так и среди ее бывших соотечественников.

В частности, о переобувшейся Марианне высказался украинофоб Юрий Подоляка. Российский неонацист назвал ее "актрисой", которую Украина якобы наняла в 2022 году, чтобы показать зверства российской армии. Теперь же, злорадствует Подоляка, Вышемирская избрала "правильный путь". В больном воображении пропагандиста, так будут поступать все "освобожденные" оккупантами РФ украинцы.

Не забыли Марианну и в родном Мариуполе. В сети Х (Twitter) пользователи вспоминают, что девушка и до полномасштабного вторжения придерживалась пророссийских взглядов. Некоторые утверждают, что Вышемирская жила в оккупированном Донецке, но в 2022 году отправилась в роддом Мариуполя из-за лучшего медицинского обслуживания.

Жертва бомбардировки РФ роддома в Мариуполе оказалась путинисткой: что пишут в сети

Кто такая Марианна Вышемирская

Марианна родилась в Макеевке, жила в оккупированном Донецке, но затем выехала в Мариуполь и снималась в рекламах в роли модели. В феврале 2022 года вместе с мужем находилась в Мариуполе - девушка была на последних сроках беременности.

Марианна стала символом всех жертв Мариуполя, когда украинский фотограф запечатлел роженицу после атаки РФ на роддом. Снимок облетел все СМИ мира, но сама Вышемирская такой популярности была не рада. Мариупольчанка быстро "переобулась" и начала сниматься в российской пропаганде, обвиняя Украину в совершенных Россией военных преступлениях.

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