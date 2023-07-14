"Жест доброй воли" в трех регионах: Свитан сказал, откуда ВСУ выбьют войска РФ

Оккупанты агрессора России могут сами попытаться уйти в захваченный Крым или "запечататься" на Донбассе, считает военный эксперт Роман Свитан.

https://glavred.info/ukraine/zhest-dobroy-voli-v-treh-regionah-svitan-skazal-otkuda-vsu-vybyut-voyska-rf-10485637.html Ссылка скопирована

Оккупанты не смогут удержать Запорожскую и Херсонскую области - Свитан / Коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр, скриншот YouTube

Оккупационной армии России выгодно уйти из Бахмута, Соледара и Великой Новоселки Донецкой области, иначе они будут уничтожены. В перспективе ВСУ проведут зачистку от захватчиков Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан

В интервью Главреду он рассказал о том, что российские войска могут пойти на новые "жесты доброй воли". По словам эксперта, захватчикам выгоднее всего выйти под давлением ВСУ из Бахмута, Соледара и Великой Новоселки, иначе их уничтожат силы обороны Украины.

"Самое плохое для России направление – это часть бахмутско-соледарского выступа. Еще полгода назад противник вклинился в нашу оборону, а продвинуться дальше не смог. По большому счету, теперь фланговыми ударами мы их зачищаем. С военной точки зрения, россиянам выгодно оттуда уйти: из Бахмута, Соледара и Великой Новоселки. Иначе мы их просто уничтожим. Они это прекрасно знают", - отметил Свитан.

видео дня

Также он добавил, что в перспективе ВСУ зачистят от российских оккупантов Запорожскую и Херсонскую области.

"А в глобальном смысле возможен уход российских войск с запорожского и херсонского направлений. Россиянам, с военной точки зрения, невозможно удержать Запорожскую и Херсонскую области. В результате мероприятий, которые сейчас активно проводятся, эти два участка фронта однозначно будут зачищены от российских войск. Если у российского командования возобладает военная мысль, то они уйдут оттуда сами – закроются в Крыму и попытаются запечататься на Донбассе", - подчеркнул Роман Свитан.

Контрнаступление ВСУ

Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее заявила, что ВСУ наступают и продвигаются на Бахмутском направлении. Украинские войска закрепились на освобожденных локациях и продолжают контрнаступательную операцию.

В Генеральном штабе рассказали, что ВСУ продвинулись и закрепились на новых рубежах на Бердянском направлении. Силы обороны Украины устанавливают полный контроль на рубежах, которые отбили у российских оккупантов.

Бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что Украина получила от США кассетные боеприпасы. Однако пока на поле боя их не применяли. Как полагает Тарнавский, у ВСУ будет серьезное преимущество после того, как такие боеприпасы задействуют на фронте.

Другие новости: