Жестокое убийство и поджог в Белогородке: что известно о подозреваемом

Суд избрал меру пресечения Роману Курду / скриншот

Киево-Святошинский суд назначил меру пресечения в виде ареста без права внесения залога для подозреваемого в жестоком убийстве мужчины и поджоге пятиэтажки в Белогородке под Киевом.

Роман Курд будет сидеть в СИЗО как минимум до 20 августа, его арестовали на 60 суток, передает ТСН.

При этом защитник подозреваемого заявил, что мужчину держали без еды и воды 30 часов и якобы заставляли признаться в преступлении.

Ранее глава полиции Киевщины Андрей Небытов сообщил, что задержанный по подозрению в поджоге дома в Белогородке и жестоком убийстве, дал признательные показания.

"Совершил убийство в состоянии аффекта. Скрыть следы преступления решил путем поджога квартиры и самого тела с помощью бензина. В преступлении раскаиваюсь, свою вину признаю, готов сотрудничать со следствием", - сказал подозреваемый.

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Известно, что Роману Курду 43 года, он уроженец Керчи, женат, имеет двоих детей.

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