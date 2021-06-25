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Жестокое убийство и поджог в Белогородке: что известно о подозреваемом

25 июня 2021, 08:04
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24 июня суд избрал меру пресечения Роману Курду. Защитник подозреваемого заявил, что мужчину подвергли пыткам и якобы заставляли признаться в преступлении.

Роман Курд
Суд избрал меру пресечения Роману Курду / скриншот

Киево-Святошинский суд назначил меру пресечения в виде ареста без права внесения залога для подозреваемого в жестоком убийстве мужчины и поджоге пятиэтажки в Белогородке под Киевом.

Роман Курд будет сидеть в СИЗО как минимум до 20 августа, его арестовали на 60 суток, передает ТСН.

При этом защитник подозреваемого заявил, что мужчину держали без еды и воды 30 часов и якобы заставляли признаться в преступлении.

Ранее глава полиции Киевщины Андрей Небытов сообщил, что задержанный по подозрению в поджоге дома в Белогородке и жестоком убийстве, дал признательные показания.

"Совершил убийство в состоянии аффекта. Скрыть следы преступления решил путем поджога квартиры и самого тела с помощью бензина. В преступлении раскаиваюсь, свою вину признаю, готов сотрудничать со следствием", - сказал подозреваемый.

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Известно, что Роману Курду 43 года, он уроженец Керчи, женат, имеет двоих детей.

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Убийство и пожар в Белогородке – о чем ранее писал Главред:

  • 21 июня горела пятиэтажка в Белогородке Киевской области. В доме прогремел взрыв. Огонь охватил несколько верхних этажей. 14 человек пострадали, троих - госпитализировали, другие — остались без крыши над головой.
  • На пожарище нашли труп мужчины. У погибшего было перерезано горло. Кроме того, ему нанесли три удара в грудь ножом и вырезали сердце.
  • Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Он находится сейчас в СИЗО. Этот мужчина — моряк дальнего плавания 1978 года рождения.
  • По информации правоохранителей, свою жертву задержанный хорошо знал – он сдавал погибшему в аренду гараж. Конфликт произошел в нетрезвом состоянии. Уже после допроса задержанный во всем признался.
  • За убийство и поджог мужчине грозит пожизненное заключение.
новости Киева Белогородка убийство
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