Жестокое убийство и поджог в Белогородке: что известно о подозреваемом

24 июня суд избрал меру пресечения Роману Курду. Защитник подозреваемого заявил, что мужчину подвергли пыткам и якобы заставляли признаться в преступлении.
Киево-Святошинский суд назначил меру пресечения в виде ареста без права внесения залога для подозреваемого в жестоком убийстве мужчины и поджоге пятиэтажки в Белогородке под Киевом.
Роман Курд будет сидеть в СИЗО как минимум до 20 августа, его арестовали на 60 суток, передает ТСН.
При этом защитник подозреваемого заявил, что мужчину держали без еды и воды 30 часов и якобы заставляли признаться в преступлении.
Ранее глава полиции Киевщины Андрей Небытов сообщил, что задержанный по подозрению в поджоге дома в Белогородке и жестоком убийстве, дал признательные показания.
"Совершил убийство в состоянии аффекта. Скрыть следы преступления решил путем поджога квартиры и самого тела с помощью бензина. В преступлении раскаиваюсь, свою вину признаю, готов сотрудничать со следствием", - сказал подозреваемый.
Известно, что Роману Курду 43 года, он уроженец Керчи, женат, имеет двоих детей.
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Убийство и пожар в Белогородке – о чем ранее писал Главред:
- 21 июня горела пятиэтажка в Белогородке Киевской области. В доме прогремел взрыв. Огонь охватил несколько верхних этажей. 14 человек пострадали, троих - госпитализировали, другие — остались без крыши над головой.
- На пожарище нашли труп мужчины. У погибшего было перерезано горло. Кроме того, ему нанесли три удара в грудь ножом и вырезали сердце.
- Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Он находится сейчас в СИЗО. Этот мужчина — моряк дальнего плавания 1978 года рождения.
- По информации правоохранителей, свою жертву задержанный хорошо знал – он сдавал погибшему в аренду гараж. Конфликт произошел в нетрезвом состоянии. Уже после допроса задержанный во всем признался.
- За убийство и поджог мужчине грозит пожизненное заключение.