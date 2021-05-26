УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Жестокое убийство известного историка в Николаеве: копы задержали подозреваемого

26 мая 2021, 07:04

Историк-краевед Владимир Щукин был найден мертвым в своей квартире 14 мая. Мужчина погиб от ножевых ранений и повреждений головы.

В Николаеве задержан подозреваемый в убийстве известного историка Щукина / Фото npu.gov.ua

В Николаеве задержали подозреваемого в убийстве известного историка-краеведа Владимира Щукина, который занимался созданием хроники и анализом трагический событий Холокоста на Николаевщине. Выяснилось, что злоумышленник познакомился с погибшим в соцсети.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, 25 мая в результате следственно-оперативных мероприятий был задержан местный житель, причастный к убийству, которое произошло 14 мая во Львове.

Злоумышленником оказался 29-летний житель Николаева. По данным правоохранителей, он познакомился с потерпевшим в одной из социальных сетей накануне убийства и, встретившись в его доме, нанес 67-летнему мужчине многочисленные ножевые ранения.

Мотивом преступления правоохранители называют внезапно возникшие неприязненные отношения.

Убитый профессор и подозреваемый познакомились в соцсети / Фото npu.gov.ua

Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили вещественные доказательства.

Читайте также"Просто перемкнуло": убивший свою семью подросток рассказал о преступленииЗлоумышленнику сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Жителю Николаева грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Как сообщал Главред, 14 мая 2021 года тело мертвого профессора нашел его сосед. Он увидел, что двери в квартиру открыты, а на полу лежит тело. Мужчина погиб от ножевых ранений и повреждений головы.

Обстоятельства гибели Щукина были похожи на убийство другого известного николаевского историка — Николая Шитюка. Он был научным руководителем кандидатской диссертации Щукина. В сентябре 2018 года назад Шитюка нашли с ножом в спине в арендованной квартире.

полиция новости Николаева Холокост убийство
Сейчас вы просматриваете новость «Жестокое убийство известного историка в Николаеве: копы задержали подозреваемого». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
В моду на лето 2021 входят безумные и чрезвычайно удобные женские сандалии рыбакаВ моду на лето 2021 входят безумные и чрезвычайно удобные женские сандалии рыбака Назван лучший способ сжечь жир на животеНазван лучший способ сжечь жир на животе В моду из 50-х вернулись сногсшибательные и романтичные юбки мини и максиВ моду из 50-х вернулись сногсшибательные и романтичные юбки мини и макси В Украине объявили о подорожании электроэнергии: кто будет платить больше всехВ Украине объявили о подорожании электроэнергии: кто будет платить больше всех От изучения узоров на вышиванках до измерения черепов циркулем – один шагОт изучения узоров на вышиванках до измерения черепов циркулем – один шаг

Последние новости

07:06
Сахарозаменители: мифы и реальность
07:04
Жестокое убийство известного историка в Николаеве: копы задержали подозреваемого Видео
06:42
Гороскоп на сегодня 26 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому ждать побед на трех фронтах Видео
06:40
Байден объяснил причину отказа от санкций против СП-2 и нарвался на жесткую критику
06:34
Изысканные и гламурные слитные купальники врываются в моду на лето 2021 Фото Видео
Реклама
06:34
Путин всеми силами хочет сделать из Лукашенко "нерукопожатного"
06:15
Эксперт оценил шансы на прорыв в переговорах Байдена и Путина по Украине Видео
06:05
Календарь магнитных бурь на июнь 2021: когда хвататься за голову Видео
05:31
Скоро жара: синоптик уточнила прогноз погоды на начало июня Видео
05:30
Гордон сделал прогноз о будущем Лукашенко и указал на опасность для России Видео
05:05
Когда День Киева в 2021 году и куда пойти отпраздновать Видео
04:23
В моду на лето 2021 вернулись волнительные и неотразимые платья миди в стиле 90-х Фото Видео
03:51
В Украине и рядом с ней находятся десятки тысяч солдат России – генсек НАТО
02:59
Жена Джейсона Стейтема засветила напряженные соски на селфи в примерочной
02:14
Первая помощь при солнечных ожогах кожи: что быстро может помочь Видео
01:38
Гороскоп на завтра 27 мая 2021 всех знаков Зодиака: прибыльное хобби и создание семьи Видео
00:51
Нападал в супермаркетах: в Киеве на Оболони орудовал "туалетный" насильник Видео
00:19
Самый вкусный домашний майонез: простой пошаговый рецепт за 10 минут Видео
25 мая, вторник
23:55
В США придумали, как накажут Беларусь из-за задержания Протасевича Видео
23:35
Врачи назвали серьезную опасность сирени Видео
Реклама
22:55
Мать девушки Протасевича бьет тревогу из-за "признаний" дочери Видео
22:50
Украину ждет резкое изменение погоды и сильное похолодание Видео
22:33
Полнолуние в мае 2021: когда наступит, что можно делать и как изменить жизнь Видео
22:09
Эксперт откровенно высказался о возможной встрече Зеленского с Байденом Видео
22:00
Сгнили 60% легких: в Житомире медики отказались госпитализировать молодого мужчину Видео
21:44
"Есть проблемы": сексолог рассказала, на какой признак в спальне нужно обратить внимание Видео
21:31
Госстат обнародовал печальные данные о продолжительности жизни украинцев Видео
21:25
У Байдена сделали заявление об обвинениях России в "угоне" самолета в Минске Видео
21:21
Известный украинский телеведущий шокировал радостной новостью Фото Видео
21:15
Деменция: как использовать музыку, чтобы улучшить мышление Видео
21:07
Байден с глазу на глаз объявит Путину о поддержке Украины
21:05
В Сети появилось видео допроса девушки Протасевича Видео
20:52
Названы приметы для привлечения благополучия, денег и удачи Видео
20:49
Кризис похлеще пандемии: чем грозят авиасанкции Евросоюза против Беларуси мнение
20:18
Выяснилось, какой побочный эффект от COVID-вакцины бывает только у детей
20:18
"Это полный бред": эксперт раскритиковал идею Минобороны насчет Железного купола Видео
19:55
"Подбегает и шлепает": в Москве мужчина бегает в метро и хватает девушек за попу Видео
19:45
Грозовую погоду насулили четырем областям Украины: синоптик назвал погодных лузеров Видео
19:42
В ТКГ резко ответили на громкое заявление Лаврова о Донбассе Видео
19:41
Макрон прошелся по санкционной политике против России
Реклама
19:09
Евросоюз ударил очередными санкциями по Беларуси Видео
19:01
В Беларуси на два месяца арестовали девушку Протасевича: в чем ее обвиняют Видео
18:58
Главным тренером Шахтера стал итальянский специалист: что о нем известно
18:46
Как на рынке рабов: почему ЕС не станет окончательно ссориться с Лукашенко мнение
18:45
В МИД резко ответили Беларуси на претензии Минска из-за разрыва авиасообщения Видео
18:42
Мощный ураган и торнадо наделали беды жителям Херсонской области Фото Видео
18:39
Как снаряд дважды попадает в одно место: рецензия на фильм Тихое место 2 Видео
18:38
В Укрпочте поведали, продолжат ли доставлять посылки в Беларусь Видео
18:21
Магнитная буря с 25 мая 2021: когда достигнет 6 баллов и что делать Видео
17:50
Михаил Поплавский стал обладателем титула "Человек года" актуально
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять