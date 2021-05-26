Жестокое убийство известного историка в Николаеве: копы задержали подозреваемого

В Николаеве задержан подозреваемый в убийстве известного историка Щукина / Фото npu.gov.ua

В Николаеве задержали подозреваемого в убийстве известного историка-краеведа Владимира Щукина, который занимался созданием хроники и анализом трагический событий Холокоста на Николаевщине. Выяснилось, что злоумышленник познакомился с погибшим в соцсети.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, 25 мая в результате следственно-оперативных мероприятий был задержан местный житель, причастный к убийству, которое произошло 14 мая во Львове.

Злоумышленником оказался 29-летний житель Николаева. По данным правоохранителей, он познакомился с потерпевшим в одной из социальных сетей накануне убийства и, встретившись в его доме, нанес 67-летнему мужчине многочисленные ножевые ранения.

Мотивом преступления правоохранители называют внезапно возникшие неприязненные отношения.

Убитый профессор и подозреваемый познакомились в соцсети / Фото npu.gov.ua

Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили вещественные доказательства.

Читайте также"Просто перемкнуло": убивший свою семью подросток рассказал о преступленииЗлоумышленнику сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Жителю Николаева грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Как сообщал Главред, 14 мая 2021 года тело мертвого профессора нашел его сосед. Он увидел, что двери в квартиру открыты, а на полу лежит тело. Мужчина погиб от ножевых ранений и повреждений головы.

Обстоятельства гибели Щукина были похожи на убийство другого известного николаевского историка — Николая Шитюка. Он был научным руководителем кандидатской диссертации Щукина. В сентябре 2018 года назад Шитюка нашли с ножом в спине в арендованной квартире.