В Николаеве жестоко убили известного историка, исследователя Холокоста

В убийстве Владимира Щукина есть несколько странностей. Он погиб при таких же обстоятельствах, как и его руководитель диссертации три года назад.
В центре Николаева нашли убитым известного историка-краеведа Владимира Щукина, который занимался созданием хроники и анализом трагический событий Холокоста на Николаевщине.
Профессора нашел его сосед. Он увидел, что двери в квартиру открыты, а на полу лежит тело. Мужчина погиб от ножевых ранений и повреждений головы, передает ТСН.
В полиции Николаевщины уточнили, что 14 мая около 7:00 на номер 102 позвонил житель дома по проспекту Центральному и сообщил, что дверь квартиры его соседа открыта, а сам он лежит на полу.
"Эксперт, осмотрев тело 67-летнего мужчины, обнаружил телесные повреждения головы и ножевые ранения. Оперативные сотрудники принимают меры для установления обстоятельств смерти потерпевшего и задержания причастных к преступлению лиц", - говорится в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Умышленное убийство.
Владимиру Щукину было 67 лет. Он работал преподавателем историком николаевского филиала Одесской юридической академии и изучал преступления Холокоста на территории Николаевской области.
В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему "Становище єврейського населення Херсонської губернії в ХІХ — на початку ХХ століття". Автор свыше 250 научных, научно-методических и научно-популярных публикаций.
Читайте такжеВ Харькове студент зарезал девушку и преподавателя, с которым она изменяла ему - СМИК слову, убийство Щукина произошло 14 мая - в День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Пока что полиция это не комментирует.
Кроме того, обстоятельства гибели Щукина похожи на убийство другого известного николаевского историка — Николая Шитюка. Он был научным руководителем кандидатской диссертации Щукина. В сентябре 2018 года назад Шитюка нашли с ножом в спине в арендованной квартире.
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