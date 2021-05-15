В Николаеве жестоко убили известного историка, исследователя Холокоста

В Николаеве убили известного украинского историка / mk.npu.gov.ua

В центре Николаева нашли убитым известного историка-краеведа Владимира Щукина, который занимался созданием хроники и анализом трагический событий Холокоста на Николаевщине.

Профессора нашел его сосед. Он увидел, что двери в квартиру открыты, а на полу лежит тело. Мужчина погиб от ножевых ранений и повреждений головы, передает ТСН.

В полиции Николаевщины уточнили, что 14 мая около 7:00 на номер 102 позвонил житель дома по проспекту Центральному и сообщил, что дверь квартиры его соседа открыта, а сам он лежит на полу.

"Эксперт, осмотрев тело 67-летнего мужчины, обнаружил телесные повреждения головы и ножевые ранения. Оперативные сотрудники принимают меры для установления обстоятельств смерти потерпевшего и задержания причастных к преступлению лиц", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Умышленное убийство.

Владимир Щукин / Фото novosti-n.org

Владимиру Щукину было 67 лет. Он работал преподавателем историком николаевского филиала Одесской юридической академии и изучал преступления Холокоста на территории Николаевской области.

В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему "Становище єврейського населення Херсонської губернії в ХІХ — на початку ХХ століття". Автор свыше 250 научных, научно-методических и научно-популярных публикаций.

Читайте такжеВ Харькове студент зарезал девушку и преподавателя, с которым она изменяла ему - СМИК слову, убийство Щукина произошло 14 мая - в День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Пока что полиция это не комментирует.

Кроме того, обстоятельства гибели Щукина похожи на убийство другого известного николаевского историка — Николая Шитюка. Он был научным руководителем кандидатской диссертации Щукина. В сентябре 2018 года назад Шитюка нашли с ножом в спине в арендованной квартире.

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