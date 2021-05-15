УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Николаеве жестоко убили известного историка, исследователя Холокоста

15 мая 2021, 08:47
Прослушать новость
Остановить

В убийстве Владимира Щукина есть несколько странностей. Он погиб при таких же обстоятельствах, как и его руководитель диссертации три года назад.

В Николаеве убили известного украинского историка / mk.npu.gov.ua

В центре Николаева нашли убитым известного историка-краеведа Владимира Щукина, который занимался созданием хроники и анализом трагический событий Холокоста на Николаевщине.

Профессора нашел его сосед. Он увидел, что двери в квартиру открыты, а на полу лежит тело. Мужчина погиб от ножевых ранений и повреждений головы, передает ТСН.

В полиции Николаевщины уточнили, что 14 мая около 7:00 на номер 102 позвонил житель дома по проспекту Центральному и сообщил, что дверь квартиры его соседа открыта, а сам он лежит на полу.

"Эксперт, осмотрев тело 67-летнего мужчины, обнаружил телесные повреждения головы и ножевые ранения. Оперативные сотрудники принимают меры для установления обстоятельств смерти потерпевшего и задержания причастных к преступлению лиц", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Умышленное убийство.

Владимир Щукин
Владимир Щукин / Фото novosti-n.org

Владимиру Щукину было 67 лет. Он работал преподавателем историком николаевского филиала Одесской юридической академии и изучал преступления Холокоста на территории Николаевской области.

В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему "Становище єврейського населення Херсонської губернії в ХІХ — на початку ХХ століття". Автор свыше 250 научных, научно-методических и научно-популярных публикаций.

Читайте такжеВ Харькове студент зарезал девушку и преподавателя, с которым она изменяла ему - СМИК слову, убийство Щукина произошло 14 мая - в День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Пока что полиция это не комментирует.

Кроме того, обстоятельства гибели Щукина похожи на убийство другого известного николаевского историка — Николая Шитюка. Он был научным руководителем кандидатской диссертации Щукина. В сентябре 2018 года назад Шитюка нашли с ножом в спине в арендованной квартире.

Как сообщал Главред:

  • В городе Подольск Одесской области в частном жилом доме убили мужчину и женщину. Их окровавленные тела нашла соседка.
  • 16-летний киевлянин подозревается в убийстве своих родителей и восьмилетнего брата. Он заявил, что пошел на преступление, потому что "его перемкнуло".
  • В селе Гнидын Бориспольского района Киевской области произошло жестокое убийство. 47-летнего местного жителя зарезали в его собственном доме. Смерть мужчины заказал его 19-летний сын ради наследства.
полиция новости Николаева Холокост убийство
Сейчас вы просматриваете новость «В Николаеве жестоко убили известного историка, исследователя Холокоста». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Жена Димы Комарова удивила нежным образом на ярком фотоЖена Димы Комарова удивила нежным образом на ярком фото Появилась новая информация о "лавстори" Дана Балана и Тины КарольПоявилась новая информация о "лавстори" Дана Балана и Тины Кароль Названы 50 самых здоровых продуктов за все времена: полный списокНазваны 50 самых здоровых продуктов за все времена: полный список Позитив раскрыл семейное положение после развода с подругой КаменскихПозитив раскрыл семейное положение после развода с подругой Каменских Ведущая 1+1 Елена Кравец рассказала о смене имиджа накануне премьеры проектаВедущая 1+1 Елена Кравец рассказала о смене имиджа накануне премьеры проекта

Последние новости

10:07
Новые правила получения субсидий: стало известно, сколько украинцев получат отказ
09:59
Гороскоп всех знаков Зодиака на выходные: чем заняться, и кому нельзя стричься Видео
09:51
Пора рыть окопы в Херсонской области мнение
09:32
В Украине появится новый вид войск: в СНБО раскрыли детали Видео
09:30
Украина может пойти на сделку с РФ в случае осуждения кума Путина Видео
Реклама
09:26
Ученые рассказали, как жилье может влиять на здоровье Видео
09:18
Проблемы с Россией и репутационный удар: чем опасно для власти дело Медведчука
08:47
В Николаеве жестоко убили известного историка, исследователя Холокоста Видео
08:14
Тьма госпитализаций и смертей: коронавирус в Украине не сбавляет оборотов Видео
08:07
Вещи, из-за которых женщины после 40 лет чувствуют себя старыми Видео
07:52
Данилов рассказал, когда закончится война на Донбассе Видео
07:45
Медведчуку светит Гаага: эксперт объяснила неожиданный поворот в деле кума Путина Видео
07:19
Китайский космический корабль впервые приземлился на Красной планете Видео
07:10
Ники Минаж топлес публично вывали огромную грудь на откровенном фото
06:30
Чем опасно лечебное голодание - ответ ученых Видео
06:02
Как отключить "Google Ассистента" на Android – простая инструкция
05:31
Жена Цекало топлес засветила сочную грудь под непослушным фартухом
05:27
В Слуге народа ответили на слова Путина о Медведчуке и предупредили РФ об ударе Видео
05:02
"Маски не защитят": Комаровский назвал самый эффективный способ борьбы с COVID-19 Видео
04:34
Эксперт оценил сценарий поглощения Россией Донбасса и назвал план Путина Видео
Реклама
04:30
Поздравления с Днем семьи 2021 – в прозе, стихи и нежные картинки
03:49
Астролог: задача Навального – разобрать Россию на запчасти
03:02
Ученые установили, есть ли побочные эффекты при смешивании вакцин AstraZeneca и Pfizer Видео
02:16
Фальсификат по цене балыка: эксперт объяснила, где нельзя покупать мясо Видео
00:55
Какой праздник 15 мая 2021: День семьи 2021 и День Бориса и Глеба Видео
00:19
Под Киевом дядя-педофил развращал 5-летнюю племянницу Видео
14 мая, пятница
23:42
Арахамия рассказал, кто вместо Степанова станет главой Минздрава Видео
23:06
Шикарные шорты и элегантные бермуды врываются в моду на лето 2021 Фото Видео
22:58
Степанов рассказал подробности вакцинации по выходным Видео
22:48
Арестович пояснил, почему Ермак потребовал заседания советников Нормандской четверки
22:40
Вирусолог разгромила страшилку насчет индийского штамма COVID-19: грозит ли Украине "черный грибок" Видео
22:33
Венедиктова призналась, в каком случае уйдет в отставку
21:40
Симптомы деменции: две проблемы с деньгами, указывающие на то, что вы, возможно, на ранних стадиях Видео
21:40
Слепаков обматерил "доброжелателей" из-за Путина
21:16
Отставка главы Минздрава Степанова: кто претендует на его место
21:15
Mass Effect Legendary Edition официально в продаже: что нужно знать перед покупкой Видео
20:56
В России разразились условием по расширению списка недружественных стран Видео
20:51
В Чехии пригрозили России проблемами с ЕС из-за решения по указу Путина Видео
20:11
Выяснилось, кто может занять место министров Петрашко и Криклия Видео
20:06
В Ровно заведующая детсадом присваивала премии и устроила травлю - журналисты Видео
Реклама
19:55
Придётся запастись терпением: СМИ раскрыли дату выхода God of War Ragnarok Видео
19:47
У Зеленского раскрыли планы по закону президента об олигархах Видео
19:39
Печальный прогноз ВОЗ по коронавирусу: названы опасные страны Видео
19:15
Россия по указу Путина впервые объявила список недружественных стран Видео
19:05
В Метинвесте совершили кардинальную реструктуризацию долговых обязательств
19:00
Министры экономики и транспорта уходят в отставку - нардеп Видео
19:00
Какая связь между сексом и человеческим долголетием - ответ ученых Видео
18:56
К команде Hitman присоединились два известных разработчика Видео
18:54
США ввели санкции против украинцев - Данилов Видео
18:48
Радоница в 2021 году: какого числа и что делать Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять