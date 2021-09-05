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Жестокое убийство матери с ребенком в Житомире: задержан 22-летний подозреваемый

5 сентября 2021, 14:31

Мужчина с места происшествия уехал автомобилем, принадлежащим погибшей женщине. Также из ее квартиры пропали золотые ювелирные изделия.

Жестокое убийство матери с ребенком в Житомире: задержан 22-летний подозреваемый / zt.npu.gov.ua

Правоохранители задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве женщины и ее 13-летней дочери в Житомире. Он пошел на преступление ради наживы.

"Полицейские, которые работали на месте происшествия, собрали необходимые сведения и ряд вещественных доказательств, которые помогли установить первоочередные данные об обстоятельствах и вероятно причастное лицо", - говорится в сообщении пресс-службы ГУНП в Житомирской области.

Выяснилось, что причастный к двойному убийству с места происшествия уехал автомобилем, принадлежащим погибшей женщине. Также из ее квартиры пропали золотые ювелирные изделия.

С помощью записей камер видеонаблюдения копы оперативно отследили направление движения автомобиля. Для перехвата разыскиваемого автомобиля были задействованы до 40 экипажей нарядов полицейских быстрого реагирования. Для задержания подозреваемого в двойном убийстве привлекли бойцов корда и роты полиции особого назначения.

Отмечается, что на рассвете 5 сентября на территории Ружинской общины в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины полицейские задержали 22-летнего жителя Житомира.

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Правоохранители изъяли неопровержимые доказательства его причастности к совершению тяжкого преступления. Свою вину молодой человек признал.

Предварительно известно, что с погибшей женщиной он был знаком. Мужчина убил женщину и ее ребенка с целью завладения их имуществом. Убийство двух человек злоумышленник пытался скрыть с помощью устроенного в квартире пожара.

Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине подозрения в совершении преступления, предусмотренного пп. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух или более лиц; малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. После проведения необходимых процессуальных действий будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

По действующему законодательству парню может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, в субботу днем, 4 сентября, в Житомире сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар, который произошел в квартире, расположенной в одном из пятиэтажных домов. В сгоревшей квартире нашли убитыми 36-летнюю местную жительницу и ее 13-летнюю дочь - правоохранители рассказали, что на обоих телах специалисты нашли ранения.

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