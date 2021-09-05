Двойное убийство в Житомире: в согревшей квартире нашли тела матери с ребенком

Тела матери с ребенком нашли в квартире в Житомире / zt.npu.gov.ua

В субботу днем, 4 сентября, в Житомире сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар, который произошел в квартире, расположенной в одном из пятиэтажных домов.

В сгоревшей квартире нашли убитыми 36-летнюю местную жительницу и ее 13-летнюю дочь, говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Житомирской области.

Правоохранители рассказали, что погибшие жили в квартире, в которой нашли их тела. На обоих телах специалисты нашли ранения.

Причины смерти женщины и ребенка станут известны после того, как их тела изучат судмедэксперты.

/ zt.npu.gov.ua

В ГУ НП уточнили, что начато производство по пп. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух или более лиц; малолетнего ребенка) Уголовного кодекса.

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/ zt.npu.gov.ua

Правоохранители выясняют, кто причастен к совершению преступления.

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