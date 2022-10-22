Жители Киева зимой могут на время остаться без отопления: у Кличко назвали сроки

Киев зимой может оставаться без отопления на несколько дней - КГГА / Коллаж Reuters, УНИАН

Зимой в многоквартирных домах Киева по нескольку дней может отсутствовать отопление. Причина – обстрелы критической инфраструктуры со стороны государства-агрессора России. Власти работают по вопросам обеспечения теплоснабжения, учитывая подобные сценарии. Об этом заявил заместитель руководителя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

В интервью Экономической правде он рассказал о том, что нельзя исключать сценарий, при котором жители Киева зимой на несколько дней могут остаться без отопления. Российский агрессор объявил охоту на объекты критической инфраструктуры и разрушает энергообъекты.

"Такая вероятность есть. Она связана не с дефицитом газа или технологическими вопросами, а с тем, что враг охотится за нашими инфраструктурными объектами, разрушает энергетические объекты. Мы должны это понимать и осознавать", - объяснил ситуацию Пантелеев.

Кроме того, он добавил, что киевские власти работают над подготовкой к отопительному сезону в столице, учитывая подобные сценарии.

"Я не прогнозист, но отвечаю именно за это направление. Мы планируем свою деятельность с учетом того, что такие случаи будут. Мы к этому готовимся", - отметил чиновник.

Также Петр Пантелеев подчеркнул, что сеть централизованного отопления в Киеве реально может быть выведена из строя по причине ударов со стороны России ракетами или ударными дронами.

Отключение света в Украине

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее сказал о том, что Украина оказалась в критической ситуации. Россия наносит удары по объектам инфраструктуры, вследствие чего нужно готовиться к отключениям света, воды и теплоснабжения.

В Укрэнерго 21 октября сообщили, что украинцы прислушались к призывам сократить потребление электроэнергии, но не во всех областях. В частности, с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00 люди продолжили потреблять электроэнергию на максимальном уровне. Из-за этого украинцев ждут ограничения на поставки электричества.

Россия 22 октября нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Вследствие этого в Укрэнерго объявили об отключениях света в 10 регионах страны – в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Смотрите видео ТСН - в Киеве и 3 областях начали вынужденные отключения света

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