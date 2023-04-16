"Живут по догме не провоцировать РФ": Резников объяснил, почему Запад сомневается в передаче Киеву оружия

Страх перед РФ привел к оккупации части территории Грузии и Украины, взрывам в Чехии и Болгарии, а также отравлению в Солсбери, заявил Алексей Резников.

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Алексей Резников объяснил, почему Запад сомневается в передаче Украине вооружения / УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страх перед Москвой и нежелание "провоцировать Россию" со стороны НАТО позволили Кремлю развязать войну против Украины. По этой же причине Запад сомневается в передаче Украине нужного вооружения.

В интервью испанской газете La Razon глава Минобороны Украины заявил, что Запад "давно живет по догме не провоцировать Россию". Он отметил, что именно поэтому в ходе Бухарестского саммита НАТО в 2008 году Украина не получила членство в альянсе.

"Тогда существовала вполне реальная возможность того, что Украина и Грузия станут новыми членами альянса. Американцы были за, как и большинство европейцев. Лишь канцлер Германии Ангела Меркель выступила против и убедила других", - напомнил Резников.

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Он отметил, что в результате страх перед Россией привел к оккупации части территории Грузии, Крыма и части Донецкой и Луганской областей, взрывам в Чехии и Болгарии, а также отравлению в Солсбери.

"Вторая ошибка заключалась в том, что там считали: если будет военное столкновение, то маленькая советская армия будет противостоять гораздо большей и будет разбита. Ну, мы не советская страна с советской армией", - подчеркнул Резников.

Министр обороны также рассказал, в каком оружии нуждается Украина.

"Приоритетом является система ПВО, закрывающая наше небо. Я имею в виду сложное вооружение, а также более мелкое. Теперь у нас есть МиГ-29, которые дают нам видимость в 60 километров и дальность до цели в 30 километров. У российских Су-35 - 200 и 150 километров. Большая разница. Нам нужны новые системы, чтобы сломить их господство в воздухе. Это могут быть F-16, шведский Gripin или другие. Я уверен, что мы их получим, как это произошло с боевыми танками", - считает Резников.

Истребители F-16 для Украины

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий давит на главу Пентагона с требованием предоставить больше информации о том, что нужно для отправки истребителей F-16 в Украину.

Президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16. По его словам, Украине передают то вооружение, которое необходимо ВСУ, чтобы обеспечить возможность успехов на фронте весной, летом и в начале осени.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан также заявлял, что на сегодня американские военные самолеты "не являются ключевой необходимостью" для текущих потребностей Вооруженных сил Украины.

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