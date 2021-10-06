Живут в страхе: в Киеве бойцовский пес разодрал кошку на глазах у людей

Пес разодрал кошку / скриншот

В Киеве бойцовская собака, которого хозяин выгуливал без намордника, загрыз кошку на глазах у людей. Произошло это прямо на входе в расположенный среди спального микрорайона магазин.

Как сообщает ТСН, кошку, погибшую в пасти 18-килограммового пса, звали Матильда. Она была местной звездой. Жила под лестницей магазина, а ухаживали за ней продавцы.

Когда собака набросилась на нее, то очевидцы начали спасать животное.

"Кошка в зубах трепыхается, а он ее тащит... Люди сбежались, начали кричать... Парень швабру на голове пса побил, девочка ведро воды вылила на собаку... Но ничего не смогли поделать", - рассказала женщина, которая стала очевидицей ужасного зрелища.

А вот владелец собаки живет в доме напротив.

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"Это извечный конфликт - собаки и коты. Я знаю этого кота. Очень случайно получилось все. Кот выскочил у него перед мордой, и он схватил его... ", - говорит мужчина и не скрывает, что пес действительно был без намордника.

Сейчас против владельца стафа сплотился чуть ли не весь микрорайон. Потому что нет гарантий, что пес после такого не набросится на человека.

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По словам кинолога Алексея, среди его коллег есть такая фраза: никогда не виноват собака, всегда виноват владелец.

Мужчина объясняет, что даже тренированное животное имеет инстинкты. В Германии, например, иметь пса агрессивной породы можно только со спецразрешением, потому что там таких животных приравнивают почти к оружию.

В Украине тоже есть законодательство, которое обязывает одевать на псов намордники и короткие поводки... Но штрафы за нарушение правил - от 17 до 51 грн - слишком малы и никого не пугают.

В случае нападения пса без намордника украинцам советуют обращаться в полицию.

Как сообщал Главред, в Сеть попало жуткое видео - на кадрах 18-летний житель села Собещицы на обочине дороги играл мертвой лисой, словно куклой. Его товарищи снимали это на телефон и позже опубликовали видео в TikTok. Сейчас полиция выясняет обстоятельства инцидента, который произошел в Ровенской области.