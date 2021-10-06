УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Живут в страхе: в Киеве бойцовский пес разодрал кошку на глазах у людей

6 октября 2021, 11:48

Кошку, погибшую в пасти 18-килограммового пса, звали Матильда.

пес
Пес разодрал кошку / скриншот

В Киеве бойцовская собака, которого хозяин выгуливал без намордника, загрыз кошку на глазах у людей. Произошло это прямо на входе в расположенный среди спального микрорайона магазин.

Как сообщает ТСН, кошку, погибшую в пасти 18-килограммового пса, звали Матильда. Она была местной звездой. Жила под лестницей магазина, а ухаживали за ней продавцы.

Когда собака набросилась на нее, то очевидцы начали спасать животное.

"Кошка в зубах трепыхается, а он ее тащит... Люди сбежались, начали кричать... Парень швабру на голове пса побил, девочка ведро воды вылила на собаку... Но ничего не смогли поделать", - рассказала женщина, которая стала очевидицей ужасного зрелища.

А вот владелец собаки живет в доме напротив.

Реклама

"Это извечный конфликт - собаки и коты. Я знаю этого кота. Очень случайно получилось все. Кот выскочил у него перед мордой, и он схватил его... ", - говорит мужчина и не скрывает, что пес действительно был без намордника.

Сейчас против владельца стафа сплотился чуть ли не весь микрорайон. Потому что нет гарантий, что пес после такого не набросится на человека.

Читайте такжеПарень убежал, пока его девушку разрывали клыками: 20-летнюю студентку загрызли собаки

По словам кинолога Алексея, среди его коллег есть такая фраза: никогда не виноват собака, всегда виноват владелец.

Мужчина объясняет, что даже тренированное животное имеет инстинкты. В Германии, например, иметь пса агрессивной породы можно только со спецразрешением, потому что там таких животных приравнивают почти к оружию.

В Украине тоже есть законодательство, которое обязывает одевать на псов намордники и короткие поводки... Но штрафы за нарушение правил - от 17 до 51 грн - слишком малы и никого не пугают.

В случае нападения пса без намордника украинцам советуют обращаться в полицию.

Как сообщал Главред, в Сеть попало жуткое видео - на кадрах 18-летний житель села Собещицы на обочине дороги играл мертвой лисой, словно куклой. Его товарищи снимали это на телефон и позже опубликовали видео в TikTok. Сейчас полиция выясняет обстоятельства инцидента, который произошел в Ровенской области.

viber
животные бездомные животные
Сейчас вы просматриваете новость «Живут в страхе: в Киеве бойцовский пес разодрал кошку на глазах у людей». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду вернулись потрясающие женские куртки в стиле 50-х, в которые невозможно не влюбитьсяВ моду вернулись потрясающие женские куртки в стиле 50-х, в которые невозможно не влюбиться Лунный гороскоп на неделю 4-10 октября: обман близкого человека или финансовое благополучиеЛунный гороскоп на неделю 4-10 октября: обман близкого человека или финансовое благополучие Гороскоп на 4 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство или неожиданные переменыГороскоп на 4 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство или неожиданные перемены Гопники убивали копа под смех и улюлюканье: опубликовано видео смертельной экзекуции в ЧерниговеГопники убивали копа под смех и улюлюканье: опубликовано видео смертельной экзекуции в Чернигове В Украину вернется лето: астролог рассказал о погоде в октябре-2021В Украину вернется лето: астролог рассказал о погоде в октябре-2021

Последние новости

11:57

Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день, приметы на Покров

11:48

Живут в страхе: в Киеве бойцовский пес разодрал кошку на глазах у людей Видео

11:37

В Черновцах 74-летний пенсионер и его 66-летний сообщник 15 лет развращали несовершеннолетних Видео

11:08

Угрожал ножом: в Киеве отец зверски изнасиловал свою 14-летнюю дочь Видео

10:52

Глава Укрэксимбанка Мецгер сложит полномочия на время следствия по нападению на журналистов "Схем" Видео

Реклама
10:30

Мстислав Баник: Переход в paperless - это долгосрочная история и цель Минцифры до 2024 года

10:27

Шмыгаль рассказал, когда украинским врачам поднимут зарплаты до 800-900 долларов

10:23

Школьник из Днепра, который впал в кому после инсульта, начал ходить

09:49

Мать даже не подошла посмотреть, что с ней: жуткие детали смерти 10-летней девочки от рук отчима

09:31

"Пермский стрелок" Бекмансуров пришел в сознание, пока что он остается в реанимации Видео

08:55

Значение имени Андрей: характер, судьба, совместимость

08:48

Гороскоп на 6 октября 2021 для всех знаков Зодиака: фатальная ошибка или фантастический день

08:45

Журналисты обвинили главу Укрэксимбанка в нападении и угрозах во время интервью Видео

08:22

Коронавирус в Украине 6 октября: выявлены более 12,5 тыс. новых больных, много COVID-зараженных детей Видео

07:48

COVID-19 не под контролем: в ВОЗ заявили, что мир - в эпицентре пандемии Видео

07:48

Зачем ЕС торопится с военно-учебной миссией в Украине мнение

07:07

В Днепре женщина сожгла 50 тысяч гривен и 1,5 тысячи долларов из-за голосов в голове

06:37

Похолодание в Украине: синоптик предупредил о заморозках и сильном ветре 6 октября Видео

06:30

Сбой в работе соцсетей – еще не апокалипсис: когда и из-за чего начнется настоящая катастрофа мнение

06:02

Удачные стрижки и прически на каждый день 2021 2022, которые делают женщин визуально выше Фото

Реклама
05:40

Самая вкусная и полезная шаурма: готовить всего 15 минут Видео

05:30

Врежут морозы, завалит снегом: украинцев предупредил об аномальной зиме Видео

04:30

Тусовки и алкоголь: в Сеть слили аккаунты подозреваемых в убийстве копа в Чернигове Видео

04:08

Instagram глобально изменил систему показа видео

03:33

Ученые рассказали неожиданное полезное свойство кофеина

03:22

Инфекционист развеял популярный миф о рисках вакцинации для онкобольных Видео

02:51

Ученые научились предсказывать смерть от COVID-19 по анализу крови на железо

02:20

Цепкий и быстро размножается: академик объяснил, почему Дельта-штамм так опасен Видео

01:39

Можно ли снизить давление без препаратов - ответ кардиолога

01:08

Приметы на 6 октября: что нельзя делать и как привлечь удачу в день Ираиды Видео

05 октября, вторник
23:48

Холод и снег: в Украину неожиданно ворвется зима Видео

23:12

Превращается в яд: специалист рассказала о коварной опасности меда Видео

22:50

Введение накопительной пенсии в Украине увеличит выплаты в два раза - Шмыгаль Видео

22:41

В Украине в тестовом режиме запускают 5G: все, что известно, и точное место

22:40

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в новолуние 6 октября Видео

22:20

Вызывает лихорадку: ученые обнаружили новый неизвестный вирус Видео

21:50

"Не надо бояться разозлить Россию": Столтенберг рассказал о вступлении Украины в НАТО Видео

21:43

В Киеве 8-летний мальчик упал с балкона 21-го этажа

21:28

В Запорожье у входа в магазин бросили пса, на поводке - странная записка

21:20

Дима Комаров в Пакистане проник в очень опасную и закрытую для СМИ зону Фото Видео

Реклама
21:12

На Украину налетит мощный шторм и ударит мороз Видео

21:05

Инфекционист оценил вероятность вакцинации украинцев просрочеными прививками

20:53

Дмитрий Гордон с модной прической показал, как выглядел 30 лет назад: "Не в шоколаде, а с волосами"

20:17

"Мы в Украине вам завидуем, что у вас есть такой президент": Ясько посетила Саакашвили в СИЗО

20:15

Kyiv Global Summit-2021: украинские и мировые топ-спикеры обсудили вопросы равноправного лидерства и усиления влияния женщин

20:03

В работе Facebook и Instagram опять произошел глобальный сбой Видео

19:56

Кулеба выдвинул обвинения России из-за закрытия миссии ОБСЕ на Донбассе Видео

19:36

Бросил муж-иностранец: выяснились неожиданные детали о Моториной, расстрелявшей инструктора тира

19:10

Киев готовят к карантину: когда COVID-сертификат станет обязательным в столице Видео

18:30

Украина ввела санкции против российских предприятий и граждан РФ Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять