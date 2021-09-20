"Ход конем": под Полтавой собаки и лошадь ворвались на футбольное поле во время матча Украина – Италия

На футбольное поле выбежали две собаки, а потом еще и лошадь / Фото Олег Дубина, Новини Полтавщини

На матче дефлимпийских сборных Украины и Италии, который проходил 18 сентября в Нижних Мельницах Полтавской области произошел курьез. На поле вышла еще одна "комнада" - две собаки и конь.

Забавный инцидент произошел на стадионе Ворскла – Смена, где проходил отборочный матч по футболу среди глухих спортсменов к Дефлимпийским играм-2021, сообщает np.pl.ua.

На 41-й минуте после второго забитого гола на поле выбежали две собаки – их с трудом удалось прогнать с поля.

А после перерыва, на 59-минуте, на поле неожиданно выбежала лошадь. Ее пришлось удалять с поля тренерам украинских футболистов.

Отметим, украинцы победили итальянцев со счетом 3:0.

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В Сети курьезный момент во время футбольного матча вызвал бурю восторга и шуток:

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"Хорошо, что хоть слоны закрыты были"

"Кто-то сделал ход конем"

"Психическая атака на зебрах"

"Итальянцы в шоке"

"Это был отвлекающий маневр"

"Счет 3:0!!! В составе сборной голами отметились конь и две собаки"

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