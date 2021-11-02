Жутковатая сестра Аленушки: в Крыму опозорились с вульгарным памятником

Памятник в Севастополе / t.me/rian_ru

В оккупированном Россией Севастополе был установлен арт-объект в виде "золотой" девушки с зонтиком.

Композицию воздвигли рядом с причалом Радиогорки на Северной стороне, пишет Вezformata.

Скульптура - часть фонтана, она оборудована подсветкой, а внутри нее находится капсула с "посланием для потомков". Фигура сделана из полимеров, покрыта позолотой, а ее аксессуары и зонтик — настоящие.

Отметим, что новый арт-объект вызвал много нареканий и замечаний со стороны местных жителей.

Позднее стало известно о том, что в Севастополе демонтировали фонтан в виде девушки с зонтиком, вызвавший возмущение горожан.

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/ t.me/rian_ru

Многие сочли скульптуру вульгарной, а лицо девушки сравнили со статуей Аленушка в Нововоронеже.

Статуя демонтирована самим же автором проекта, сообщили в правительстве города. Там отметили, что внешний облик объектов монументально-декоративного искусства должен сначала рассматриваться на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя, пишет Росбалт.

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Скандал с памятником Аленушке:

18 декабря 2020 года в российской глубинке, городе Нововоронеж открыли памятник легендарному персонажу Аленка по случаю 250-летия села Новая Аленовка (на месте которого когда-то и был выстроен данный населенный пункт).

Как гласит предание, Аленка была ходоком ‒ то есть человеком, который по поручению односельчан ищет свободную землю для поселения. И ей удалось найти хорошее место, но следом ее якобы злодейски убил разбойник Кудеяр.

Арт-объект вызвал бурное обсуждение в Сети и волну негодования. Местные жители закидали мэрию Нововоронежа требованиями "не позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли арт-объект "чертовщиной", "ущербным подобием".

Памятник через несколько дней демонтировали и решили продать.

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