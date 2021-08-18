"То ли фекалии, то ли памятник Путину": в Москве поставили странную скульптуру

В Москве поставили странную скульптуру / скриншот из видео

В Москве установили странную скульптуру, которая напоминает по форме человеческие фекалии.

Скульптура официально называется "Большая глина №4". Автор ‒ художник из Швейцарии Урс Фишер.

"Какашка она и в Африке какашка. Вот такой интересный объект искусства появился в Москве. Скульптура называется "Большая глина №4" и установлена в честь открытия Дома культуры "ГЭС-2". Урс Фишер - автор скульптуры. Объект уберут через пару месяцев, а пока пусть стоит";

"- Ты зачем нас*ал в коридоре?;

- Это знаменитая скульптура;

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- Какая еще скульптура, ты просто насрал на пол;

- Нет, это "Большая глина"";

"Многие перепутали недавно установленный в Москве памятник "Большая глина №4" с памятником Владимиру Владимировичу [Путину ‒ Главред], потому что и то говно и это тоже", ‒ потешались над памятником все лады в Сети.

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Напомним, ранее, 18 декабря 2020 года в российской глубинке, городе Нововоронеж открыли памятник легендарному персонажу Аленка по случаю 250-летия села Новая Аленовка (на месте которого когда-то и был выстроен данный населенный пункт).

Как гласит предание, Аленка была ходоком ‒ то есть человеком, который по поручению односельчан ищет свободную землю для поселения. И ей удалось найти хорошее место, но следом ее якобы злодейски убил разбойник Кудеяр.

Арт-объект вызвал бурное обсуждение в Сети и волну негодования. Местные жители закидали мэрию Нововоронежа требованиями "не позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли арт-объект "чертовщиной", "ущербным подобием".

Памятник через несколько дней демонтировали и решили продать.