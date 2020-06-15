"Зозуля поддержала скотыняку": Тимошенко сделала заявление о Ляшко на довыборах в Раду

Тимошенко поддержала Ляшко на довыборах в Раду на Черниговщине / УНИАН

Политическая партия Батькивщина решила поддержать лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который еще недавно называл Юлию Тимошенко "кремлевской кукушкой" и выступал с жесткой критикой в ее адрес, на довыборах в Раду по округу №208 на Черниговщине.

Об этом она заявила в ходе своего брифинга в Раде в понедельник, 15 июня.

По ее словам, Ляшко на 208 округе в Черниговской области якобы поддерживают более 30% избирателей, поэтому Батькивщина выступает в поддержку его кандидатуры.

Также она добавила, что Батькивщина не будет принимать участие в выборах на этом округе.

"Наша команда поддержала кандидатуру Олега Ляшко как единого кандидата от украинских сил по 208 округу. Мы не будем выдвигать своего кандидата", - подчеркнула Тимошенко.

Блогер Елена Монова прокомментировала позицию Батькивщины, акцентировав внимание на том, что политики на публику разыгрывают конфликт, а в кулуарах спокойно решают свои вопросы.

"Московська зозуля поддерживает на выборах скотыняку. Что еще раз подтверждает одно простое правило, о котором многие почему-то забывают: все их срачи и поливание друг друга говном на публику суть притворство, театр для бедных, и ничего больше. На самом деле это один большой занедбаний зоопарк, где процветает инбридинг, в результате рождаются политические кадавры причудливых очертаний", - написала Монова в своем Telegram-канале.

Добавим, в 2012 году Ляшко уже выдвигался по 208 округу и одержал там победу.

Примечательно, за несколько дней до этого пресса заметила Тимошенко и Ляшко за ужином в одном из киевских ресторанов.

Досрочные выборы в парламент по округу №208 в Черниговской области пройдут в связи с гибелью депутата Валерия Давиденко, который был избран от этого округа на внеочередных парламентских выборах 2019 года как мажоритарщик.