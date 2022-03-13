Звание Героя Украины впервые посмертно присвоено женщине

Президент Зеленский объявил о присвоении наград более сотне защитников / Фото mil.gov.ua

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины восьми украинским защитникам. Шесть из них получили награду посмертно.

Также госнаграды присвоены 106 военнослужащим, семнадцати из них – посмертно. Об этом глава государства заявил в своем обращении ночью 13 марта.

Соответствующие указы № 127/2022 и №128/2022 уже подписаны и обнародованы на сайте Офиса президента.

Звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая звезда" присвоено:

Старшему сержанту Васичу Сергею Викторовичу – посмертно. Он мужественно отстаивал наши позиции в Киевской области. Уничтожил вражескую технику и большое количество живой силы врага.

Старшему солдату Пархомуку Виталию Васильевичу – посмертно. Во время контрнаступления на противника в районе города Макаров нанес значительный урон врагу и героически погиб, защищая побратимов.

Солдату Мрочко Константину Васильевичу – посмертно. Он мужественно сражался с превосходящими силами противника. Благодаря его эффективным действиям оккупанты понесли болезненные потери.

Солдату Свинчуку Олегу Анатольевичу – посмертно. Он героически выполнял свой долг в бою против превосходящих сил врага. До последнего помогал своим сослуживцам.

Сержанту Ханину Андрею Павловичу – посмертно. Защищая Волноваху Донецкой области, уничтожил танк врага и около 10 оккупантов. Во время боя, получив ранения, помогал раненым сослуживцам и до последнего выполнял свой долг.

Сержанту Дерусовой Инне Николаевне – посмертно. С 24 февраля старший боевой медик выполняла задание в городе Ахтырка Сумской области. Спасла более 10 военнослужащих, рискуя собственной жизнью. Погибла от артиллерийских обстрелов российских войск, оказывая помощь раненым.

Инна Дерусова – первая женщина-Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.

Инна Дерусова

Также звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая звезда" присвоено:

Старшему лейтенанту Гуцулу Владимиру Александровичу. Благодаря его героическим действиям в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов.

Старшему лейтенанту Черному Владимиру Владимировичу. Благодаря его умелым действиям при защите Волновахи Донецкой области, было уничтожено около 50 человек противника, танк Т-72 и взяты в плен пять оккупантов.

Ранее президент присвоил посмертное звание Героя Украины инженеру отдельного батальона матросу Виталию Скакуну. Сапер взорвал вместе с собой Генический автомобильный мост, чтобы остановить врага.

Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении статуса городов-героев тем городам, которые больше всего пострадали от российских захватчиков, но все же мужественно держат оборону.

В частности, городами-героями стали: Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха.

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