Звание Героя Украины впервые посмертно присвоено женщине

Инна Дерусова, рискуя собственной жизнью, спасла более 10 военнослужащихв городе Ахтырка Сумской области. Погибла от артиллерийских обстрелов российских войск.
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины восьми украинским защитникам. Шесть из них получили награду посмертно.
Также госнаграды присвоены 106 военнослужащим, семнадцати из них – посмертно. Об этом глава государства заявил в своем обращении ночью 13 марта.
Соответствующие указы № 127/2022 и №128/2022 уже подписаны и обнародованы на сайте Офиса президента.
Звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая звезда" присвоено:
Старшему сержанту Васичу Сергею Викторовичу – посмертно. Он мужественно отстаивал наши позиции в Киевской области. Уничтожил вражескую технику и большое количество живой силы врага.
Старшему солдату Пархомуку Виталию Васильевичу – посмертно. Во время контрнаступления на противника в районе города Макаров нанес значительный урон врагу и героически погиб, защищая побратимов.
Солдату Мрочко Константину Васильевичу – посмертно. Он мужественно сражался с превосходящими силами противника. Благодаря его эффективным действиям оккупанты понесли болезненные потери.
Солдату Свинчуку Олегу Анатольевичу – посмертно. Он героически выполнял свой долг в бою против превосходящих сил врага. До последнего помогал своим сослуживцам.
Сержанту Ханину Андрею Павловичу – посмертно. Защищая Волноваху Донецкой области, уничтожил танк врага и около 10 оккупантов. Во время боя, получив ранения, помогал раненым сослуживцам и до последнего выполнял свой долг.
Сержанту Дерусовой Инне Николаевне – посмертно. С 24 февраля старший боевой медик выполняла задание в городе Ахтырка Сумской области. Спасла более 10 военнослужащих, рискуя собственной жизнью. Погибла от артиллерийских обстрелов российских войск, оказывая помощь раненым.
Инна Дерусова – первая женщина-Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.
Также звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая звезда" присвоено:
Старшему лейтенанту Гуцулу Владимиру Александровичу. Благодаря его героическим действиям в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов.
Старшему лейтенанту Черному Владимиру Владимировичу. Благодаря его умелым действиям при защите Волновахи Донецкой области, было уничтожено около 50 человек противника, танк Т-72 и взяты в плен пять оккупантов.
Ранее президент присвоил посмертное звание Героя Украины инженеру отдельного батальона матросу Виталию Скакуну. Сапер взорвал вместе с собой Генический автомобильный мост, чтобы остановить врага.
Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении статуса городов-героев тем городам, которые больше всего пострадали от российских захватчиков, но все же мужественно держат оборону.
В частности, городами-героями стали: Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха.
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