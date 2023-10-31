Убийцами семьи украинцев в Волновахе оказались 'звезды' пропаганды: новые подробности расстрела

Российская пропаганда "лепила" из убийц "образцовых военнослужащих".

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Сопов и Рау расстреляли целую семью украинцев, включая маленьких детей / Коллаж Главреда. Фото: Telegram ASTRA, Денис Казанский

По подозрению в расстреле 9 украинцев в оккупированной Волновахе задержаны контрактники 155-ой бригады Морской пехоты Тихоокеанского флота 21-летний Антон Сопов и 28-летний Станислав Рау. Оба регулярно "светились" на российском телевидении и были не совсем рядовыми бойцами.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что Станислав Рау и Антон Сопов находились на территории Донецка рядом с Волновахой как контрактники 80 БРУ - в/ч 19288.

"По данным источника, одного из убийц взяли дома - он проживал неподалеку от коттеджа, в котором нашли расстрелянной семью Капканец. Другого обвиняемого обнаружили чуть позже", - пишет ВЧК-ОГПУ. видео дня

На первоначальных следственных действиях Сопов и Рау признались, что хотели "поквитаться" только с мужчинами - Эдуардом и его сыном Александром, которые, якобы, их обидели. По словам задержанных, женщин и детей они убили якобы случайно, так как в темноте "не смогли распознать жертв".

Более того, Рау и Сопова роспропаганда подавала как "образцово-показательных военнослужащих". Про них снимали сюжет по ТВ, их чествовал лично губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В частности, оккупанты сопровождали губернатора во время визита в зону боевых действий.

Издание ASTRA подтвердило личности Сопова и Рау. Отцы обоих ранее неоднократно судимы, а отец Сопова - Руслан Сопов находится в базе "Миротворец" как военнослужащий ЗРД 60-й ОМСБр (в/ч 16871).

Преступление ВС РФ в Волновахе

29 октября стало известно, что в оккупированной Волновахе российские захватчики ворвались в дом украинцев и расстреляли всех присуствующих на празднике. Всего убиты 9 человек. Среди расстрелянных оккупантами украинцев оказалась целая семья, в том числе два маленьких ребенка.

Сообщалось, что накануне между российскими военными и семьей случился конфликт - захватчики хотели "отжать" дом у семьи, но те сопротивлялись. Затем россияне "наведались" на семейный праздник к открыли огонь по присутствующим.

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