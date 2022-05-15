Звоните родным: в Луганской области вновь заработала мобильная связь

мобильный телефон_мобилка_связь / 1zoom.ru

В Луганской области после долгого отсуствия мобильной связи, в воскресенье,15 мая, ее наконец-то снова восстановили. Теперь жители области могут связаться со своими близкими, сообщает в Facebook глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Гайдай прокомментировал возобновление связи довольно немногословно и не стал раскрывать дополнительные подробности.

"Звоните родственникам", - лаконично отметил председатель ОВА.

Проблемы со связью довольно часто встречаются в восточных регионах Украины, где идут тяжелые бои с российскими оккупантами. Сложности возникают именно из-за того, что оккупанты не подпускают специалистов к поврежденному оборудованию операторов.

Война России против Украины

В войсках РФ во второй половине апреля объявили о начале второй фазы своей, дескать, "специальной военной операции" против Украины. Замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что в рамках следующей волны наступления россияне намерены захватить все районы Донбасса, южные регионы Украины и создать коридор в уже оккупированный в 2014 году Крым.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович полагает, что уже в середине июня войска Украины могут пойти в масштабное наступление на позиции российских оккупантов. По его словам, до конца мая-начала июня ВСУ должны получить тяжелое вооружение от Запада. Украина ожидает, когда поставки позволят перейти к реализации цели.

Советник главы МВД Виктор Андрусив сказал, что Россия не может реализовать свои планы по окружению войск Украины. В районе Херсонщины наступление оккупантов заглохло, а на севере Харьковщины украинская армия может перекрыть им тылы. Согласно его прогнозу, россияне уже через 10 дней могут прекратить активное наступление на фронте и перейти к так называемой "ползучей оккупации".

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