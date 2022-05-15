В НАТО признались, будут ли в дальнейшем предоставлять военную помощь Украине

Анналена Бербок рассказала о помощи Украине / Reuters

Страны НАТО будут предоставлять Украине военную помощь столько, сколько она будет в ней нуждаться для самообороны, сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок по итогам неформального заседания министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Берлине в воскресенье, 15 мая, сообщает DW.

По словам Бербок, министры "очень детально и открыто" проанализировали развитие событий в войне России против Украины, а также обсудили, что могут сделать "в дальнейшие недели и месяцы", чтобы помочь людям в Украине.

"Мы едины в том, что не имеем права ослаблять - и не будем ослаблять - наши национальные усилия - прежде всего в военной поддержке", - подчеркнула глава МИД ФРГ.

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"Мы все осознаем, что эта война не закончится так быстро", - добавила она.

Война России против Украины

В войсках РФ во второй половине апреля объявили о начале второй фазы своей, дескать, "специальной военной операции" против Украины. Замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что в рамках следующей волны наступления россияне намерены захватить все районы Донбасса, южные регионы Украины и создать коридор в уже оккупированный в 2014 году Крым.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович полагает, что уже в середине июня войска Украины могут пойти в масштабное наступление на позиции российских оккупантов. По его словам, до конца мая-начала июня ВСУ должны получить тяжелое вооружение от Запада. Украина ожидает, когда поставки позволят перейти к реализации цели.

Советник главы МВД Виктор Андрусив сказал, что Россия не может реализовать свои планы по окружению войск Украины. В районе Херсонщины наступление оккупантов заглохло, а на севере Харьковщины украинская армия может перекрыть им тылы. Согласно его прогнозу, россияне уже через 10 дней могут прекратить активное наступление на фронте и перейти к так называемой "ползучей оккупации".

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