Алексей Арестович. Никакой зрады, это идеальный договор для Украины

"Мы создаем свое НАТО с лучшим вариантом 5-й статьи. Кроме того, давайте представим нападение РФ на страну ЕС в будущем... Я слабо себе это представляю... Поэтому это не Будапештский меморандум, это не зрада", – сказал Арестович, отметив, что за гарантии безопасности Украина не будет платить, как это делают члены НАТО.

По его словам, даже если сейчас с России снимут санкции, РФ восстановится "очень не скоро".

"И самое главное - не сможет ускоренно восстановить вооруженные силы, потому что мы им выбили 60-70% элитных подразделений и командного состава", – сказал Арестович. По его мнению, ВС РФ будут небоеспособны в течение ближайших пяти-семи лет.