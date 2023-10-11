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Дениск Казанский. Предательницу Монтян собрались выдать Украине

Олег Макаров
11 октября 2023, 23:44 обновлено 11 октября, 23:44

Бывшая украинская блогерша Татьяна Монтян, которая перешла на сторону России и поддержала вторжение Путина в Украину, теперь превратилась едва ли не в главного врага для российских пропагандистов. После того, как она несколько раз покритиковала отдельные действия российских властей, а также признала, что Россия создала для жителей Донецка невыносимые условия жизни, российские пропагандисты объявили ее врагом и украинским агентом.

Видеоблог Дениса Казанского.

Кто такой Денис Казанский

Денис Казанский - уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блоггеров Украины в Facebook по рейтингу Эспрессо TV, пишет Википедия. Ведет популяный youtube-канал.

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Денис Казанский Татьяна Монтян
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