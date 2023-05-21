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Игар Тышкевич. Что будет после Бахмута?

Олег Макаров
21 мая 2023, 22:56 обновлено 21 мая, 22:56
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Пригожин заявил о взятии Бахмута. Путин отреагировал и поздравил "штурмовые отряды "Вагнер" с "завершением операции. Правда, отдельно добавил в поздравлении "военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов".

Видеоблог Игара Тышкевича.

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Кто такой Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

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