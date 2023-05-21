Игар Тышкевич. Что будет после Бахмута?

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Пригожин заявил о взятии Бахмута. Путин отреагировал и поздравил "штурмовые отряды "Вагнер" с "завершением операции. Правда, отдельно добавил в поздравлении "военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов".

Видеоблог Игара Тышкевича.

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