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Иван Яковина. Когда ждать Ленд-лиза и что именно поставят США в Украину?

4 июля 2022, 21:40

Благодаря иностранной помощи украинское государство смогло выстоять как институт, оно не обвалилось, как на то надеялись в Кремле. Западные государства благодаря своим поставкам уже перевернули весь ход войны в Украине. Массовые поставки пехотных противотанковых систем поставили жирный крест на любых попытках ведения Российской Федерацией маневренной войны. Никакие танковые броски теперь просто невозможны. Какой помощи от западных партнеров ожидать дальше?

Видеоблог Ивана Яковины.

Иван Яковина
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