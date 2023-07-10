Марк Фейгин. Кривой ятаган в спину Путина

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Поговорим о случившемся в ходе поездки в Турцию президента Зеленского, когда неожиданно для очень многих в канун саммита в Вильнюсе были пятеро представителей командования Азова отпущены в Украину. Причем, действительно, они находились в Турции как часть сделки по большому обмену - Медведчука отправили в Россию, но никаких ограничений в отношении его предпринято не было. А вот в отношении командиров Азова ограничения были.

Видеоблог Марка Фейгина.