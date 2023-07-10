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Марк Фейгин. Кривой ятаган в спину Путина

Олег Макаров
10 июля 2023, 19:29 обновлено 10 июля, 19:29
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Поговорим о случившемся в ходе поездки в Турцию президента Зеленского, когда неожиданно для очень многих в канун саммита в Вильнюсе были пятеро представителей командования Азова отпущены в Украину. Причем, действительно, они находились в Турции как часть сделки по большому обмену - Медведчука отправили в Россию, но никаких ограничений в отношении его предпринято не было. А вот в отношении командиров Азова ограничения были.

Видеоблог Марка Фейгина.

Кто такой Марк Фейгин

Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия.

Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

Владимир Путин Марк Фейгин Реджеп Тайип Эрдоган
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