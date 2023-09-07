Марк Фейгин. Военное равновесие на фронте и хитрый план американцев

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Похоже, что действительно обсуждается некий мирный план, который предлагают американцы. Об этом заявляла и украинская сторона, и министр иностранных дел Кулеба, который заявлял, что осенью Киев могу пытаться принудить к переговорам с Москвой. О каком конкретно мирном плане речь? Один из американских советников о нем достаточно подробно рассказал.

Видеоблог Марка Фейгина.

Кто такой Марк Фейгин Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия. Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

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