По каким российским городам скоро может прилететь

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Украина планирует нанести удары по российским городам Ейск, Приморско-Ахтарск, Брянск и Курск в ответ на запуски шахедов с территории этих городов.

Предполагается, что Украина разработала новую модификацию ракеты, способной поражать наземные цели.

Видеоблог Романа Цимбалюка.

Кто такой Роман Цимбалюк? Роман Цимбалюк - украинский журналист, автор популярного YouTube-канала. Бывший собственный корреспондент агентства УНИАН в России. С 2017 по 2022 год - последний украинский корреспондент, аккредитованный при МИД России на постоянной основе. Известен жесткими и прямыми вопросами к российским политикам, в частности к Владимиру Путину.



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