Почему Трамп набросился на Зеленского

На своем предвыборном митинге Дональд Трамп назвал Зеленского "лучшим продавцом в истории" и снова пообещал закончить войну. Почему Трамп набросился на украинского президента?
Видеоблог Виталия Портникова.
Кто такой Виталий Портников?
Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.
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