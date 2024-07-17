Россияне наконец-то дождались веерных отключений

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Россияне получили именно то, что они несли нам, нашей стране - они привыкают теперь к графикам отключений. При этом, российские пропагандисты говорят, что это энергосистема не выдерживает. Но мы то с вами знаем, что в случае с российской энергетикой все далеко не так однозначно.

Видеоблог Сергея Стерненко.

Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

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