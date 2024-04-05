Сергей Стерненко. Большое наступление на Харьков и как россияне пытаются сеять панику

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Россияне снова атаковали Харьков ирано-российскими дронами. Убили четырех человек.

Удары россияне намеренно нанесли именно по гражданской инфраструктуре, и когда на место прибыли спасатели, чтобы доставать людей из-под завалов, был нанесен повторный удар. Были убиты трое спасателей.

И, если бы у российских пропагандистов вдруг проснулась совесть и они научились бы говорить правду, то они бы сказали так:

"Когда целенаправленно бьют по мирным, когда целенаправленно убивают гражданских - это принято называть военными преступлениями и терроризмом".

Видеоблог Сергея Стерненко.

Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

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