Сергей Стерненко. Дадут ли Украине кассетные снаряды?

Украина ожидает хороших новостей, и россиянам они очень не нравятся. Уже вскоре США могут предоставить Украине кассетные боэприпасы. Они опасаются, особенно в контексте того, что им и воевать нужно на два фронта - то против Украины, то против Пригожина.
Видеоблог Сергея Стерненко
Кто такой Сергей Стерненко?
Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014 - 2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.