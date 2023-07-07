Сергей Стерненко. Дадут ли Украине кассетные снаряды?

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Украина ожидает хороших новостей, и россиянам они очень не нравятся. Уже вскоре США могут предоставить Украине кассетные боэприпасы. Они опасаются, особенно в контексте того, что им и воевать нужно на два фронта - то против Украины, то против Пригожина.

Видеоблог Сергея Стерненко