УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Видеоблоги

Сергей Стерненко. Дадут ли Украине кассетные снаряды?

Олег Макаров
7 июля 2023, 21:15 обновлено 7 июля, 21:15
26

Украина ожидает хороших новостей, и россиянам они очень не нравятся. Уже вскоре США могут предоставить Украине кассетные боэприпасы. Они опасаются, особенно в контексте того, что им и воевать нужно на два фронта - то против Украины, то против Пригожина.

Видеоблог Сергея Стерненко

Кто такой Сергей Стерненко?

Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014 - 2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

Сергей Стерненко
Реклама

Главное за день

РФ ждет демилитаризация: у Зеленского назвали главные цели Украины в войне

РФ ждет демилитаризация: у Зеленского назвали главные цели Украины в войне

21:30 Украина
Теракт оккупантов в Еленовке: Украина вернула тела погибших воинов

Теракт оккупантов в Еленовке: Украина вернула тела погибших воинов

21:26 Украина
Армия Украины взяла в ловушку оккупантов в Бахмуте и продвигается на юге – Маляр

Армия Украины взяла в ловушку оккупантов в Бахмуте и продвигается на юге – Маляр

20:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:31

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо всего за 5 секунд найти кота

21:30

РФ ждет демилитаризация: у Зеленского назвали главные цели Украины в войне

21:26

Теракт оккупантов в Еленовке: Украина вернула тела погибших воинов

21:15

Сергей Стерненко. Дадут ли Украине кассетные снаряды?Видеоблоги

20:34

Армия Украины взяла в ловушку оккупантов в Бахмуте и продвигается на юге – Маляр

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

20:30

Зеленский прибыл в Турцию на важные переговоры: о чем будет говорить с Эрдоганом

19:43

Прослушка во время переговоров: в BND узнали секреты Пригожина и Лукашенко

19:24

ВСУ способны освободить Крым до конца лета, нужны ATACMS и F-16 – Ходжес

19:13

Как солить огурцы на зиму в холодной воде: рецепт, от которого вся семья оближет пальчики

Реклама
19:11

Почему Запорожье - не Чонгар, или Об очевидноммнение

18:42

Украина наладит совместное производство мощных САУ натовского калибраВидео

18:41

Никто не разгадает их загадку: 2 знака, которые будут невероятно успешными

18:30

Бывший охранник Путина, стоящий за Пригожиным: генерал СБУ оценил влияние ДюминаВидео

18:15

Как восстановить очки от царапин: копеечный способ вас удивит

17:42

Украина получит "многолетний пакет помощи" на саммите НАТО - Столтенберг

17:41

Кассетные боеприпасы усилят ВСУ и ускорят освобождение территорий – Подоляк

17:41

Пригожин заметает следы: в Пентагоне рассказали о двойниках главаря ЧВК Вагнера

17:21

Зачем ковер на кухне: плюсы и минусы

17:16

НАТО не хочет исчезновения РФ, поэтому закроет глаза на теракт на ЗАЭС – Огрызко

16:51

"Празднуете смерти во Львове": Мишину разнесли за танцы на яхте в купальникеВидео

Реклама
16:40

Бритни Спирс ударил охранник известного спортсмена: суть конфликта

16:32

Врага выбили под Бахмутом: ВСУ пошли на штурм и продвинулись вперед

16:29

Подрыв ЗАЭС не угрожает радиацией - американские эксперты

16:23

"Никакой я не диктатор": Лукашенко в истерике потребовал от Запада "извинений"

16:17

Рыжуля: в сеть попали фото подросшей дочери Гарри и Меган

16:14

Любовный гороскоп на неделю 10-16 июля: Тельцу – новое начало, Весам - романтика

16:11

Парики, бороды и кувалда: появились фото странных вещей, найденных дома у ПригожинаФото

16:10

Как правильно пить воду с лимоном и имбирем: удивительные свойства напитка

15:50

"Было бы попадание в голову": в Сумах расстреляли машину, в которой было 3 человекаВидео

15:43

"Просто так РФ не уйдет": генерал СБУ дал тревожный прогноз окончания войныВидео

15:33

Развлекает новенькую: дочь Лорак в купальнике коряво станцевала для новой жены папыВидео

15:32

Зеленский примет участие в саммите НАТО – Столтенберг

15:07

"Не для одной категории людей": Зеленский рассказал, каким будет завершение войны

14:40

Гороскоп Таро на неделю 10-16 июля: Овну – вызов, Тельцу – болезненное время

14:39

В Украине резко подорожали бензин и дизель: какие цены на АЗС

14:30

"Твой рот - главное гнездо невежества": Коля Серга "разнес" АрестовичаВидео

14:30

Меня послали: звезда "Мастер шеф" Эктор пожаловался на украинскую продуктовую сеть

14:14

Поздравления с Днем семьи, красивые картинки и открытки к празднику

14:07

"Угроза катастрофы на ЗАЭС не исчезла": Буданов ошарашил заявлением

14:04

ВСУ на Бахмутском направлении отбили часть территорий - генерал Сырский

Реклама
13:36

У Мадонны может быть серьезное заболевание - СМИ

13:29

ВСУ делают уникальные военные операции, но нужно много оружия - Данилов

13:27

Гороскоп на завтра 8 июля 2023: Тельцам - повышение, Раков подкачает здоровье

13:16

На крыше реактора ЗАЭС могли заложить взрывчатку: россияне не пускают туда МАГАТЭ

13:15

"Невозможно бороться с фашистами": Машкова рассказала, что сама отказалась сниматься в российском кино

12:58

Звезда "Папика" напугала фанатов фото из больницу: что произошло

12:40

"Тяжело болеет": Киркоров показался с прической, как у смертельно больного

12:35

Котлеты будут очень сочными и нежными: сколько положить лука в 1 кг фарша

12:30

В РФ взлетел на воздух завод взрывчатых веществ, есть жертвы

12:22

Огрызко спрогнозировал, будет ли Запад "задабривать" Россию

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять