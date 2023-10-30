Сергей Стерненко. Еврейский погром "антифашистов"

https://glavred.info/vlogs/sergey-sternenko-evreyskiy-pogrom-antifashistov-10512655.html Ссылка скопирована

На так называемой России произошло кое-что, за что, как говорят русские, им почему-то стыдно. Они даже не хотят говорить, что именно произошло, они говорят о "каких-то тех событиях", "какие-то там митинги, протесты". Но на самом деле это называется погром, антиеврейский погром на так называемой России, в Дагестане.

Видеоблог Сергея Стерненко.

Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.