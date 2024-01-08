Сергей Стерненко. Россияне гордятся ракетной атакой и продолжают мерзнуть

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Россияне сегодня совершили очередную массированную воздушную атаку против Украины. У них, у людоедов, как всегда праздник. Пропагандисты рассказывают россиянам, что были удары по каждому украинскому городу и по каждой области, но эта массированная атака не была уже такой большой, как предыдущие, хотя нам от того конечно легче.

Восемь иранских российских дронов уничтожили силы противовоздушной обороны. 18 из 24 крылатых ракет также уничтожили, но к сожалению баллистику сбить не удалось.

Видеоблог Сергея Стерненко.

Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

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