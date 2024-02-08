https://glavred.info/vlogs/sergey-sternenko-taker-karlson-sovershaet-ipso-protiv-ssha-10540199.html Ссылка скопирована

Пропагандист Такер Карлсон посетил так называемую Россию и взял интервью у Владимира Путина. Для россиян американцы - враги. Кроме тех, которые говорят удобные вещи. И именно таким является трампист Таке Карлсон, которого уволили даже с телеканала FOX News.

Видеоблог Сергея Стерненко

Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.