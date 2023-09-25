Сергей Стерненко. Удар по Одессе и "месть" россиян за унижение в Севастополе

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Этой ночью россияне совершили очередную атаку против Украины. Применяли дроны и ракеты и для россиян это огромный праздник. Почти все средства воздушного нападения россиян наши силы противовоздушной обороны уничтожили и мы благодарим их за это, но россияне сразу вспомнили, что удары на большое расстояние - это игра в которую можно играть вдвоем.

Они снова жаловались, что их бомбили неизвестные добрые беспилотники, которые атаковали, как называемую Россию, так и россиян во временно оккупированном Крыму.

Какая-то неприятная ситуация у россиян также случилась в Питере. Там внезапно в части города исчез свет. Мы с вами пока еще не знаем, почему именно так произошло, но, если предположить что это результат работы или неизвестных добрых людей, или неизвестных добрых беспилотников, все равно в этом нет ничего такого. Потому что, как известно, энергетическая инфраструктура так называемой России, это на самом деле, военная инфраструктура.

Видеоблог Сергея Стерненко.

Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

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