Сергей Стерненко. Иран руководил нападением на Израиль

Ситуация в Израиле остается очень сложной. Известно, что в результате террористических атак ХАМАС погибли несколько граждан Украины. Скорее всего, ситуация будет еще больше обостряться. Палестинцы продолжают и дальше бить по Израилю.
В то же время в Израиле продолжается мобилизация. Армия обороны Израиля восстановила контроль над всеми поселениями, которые были захвачены вблизи Сектора Газа да и собственно по самой Газе прилетает. Заседание Совбеза ООН ожидаемо не дало абсолютно никаких результатов. Израиль сказал, что он не будет садиться за стол переговоров и его цель - уничтожить окончательно ХАМАС.
Наш основной союзник Соединенные Штаты Америки, которые также являются основным союзником Израиля, начали перебрасывать в сторону Израиля в Средиземное море свой крупнейший авианосец вместе с авианосной группой, ракетами и самолетами. Россияне почему-то не очень довольны.
Видеоблог Сергея Стерненко.
Кто такой Сергей Стерненко?
Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.