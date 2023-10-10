Сергей Стерненко. Иран руководил нападением на Израиль

Наш основной союзник США, которые также являются основным союзником Израиля, начали перебрасывать в сторону Израиля свой крупнейший авианосец.

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Ситуация в Израиле остается очень сложной. Известно, что в результате террористических атак ХАМАС погибли несколько граждан Украины. Скорее всего, ситуация будет еще больше обостряться. Палестинцы продолжают и дальше бить по Израилю.

В то же время в Израиле продолжается мобилизация. Армия обороны Израиля восстановила контроль над всеми поселениями, которые были захвачены вблизи Сектора Газа да и собственно по самой Газе прилетает. Заседание Совбеза ООН ожидаемо не дало абсолютно никаких результатов. Израиль сказал, что он не будет садиться за стол переговоров и его цель - уничтожить окончательно ХАМАС.

Наш основной союзник Соединенные Штаты Америки, которые также являются основным союзником Израиля, начали перебрасывать в сторону Израиля в Средиземное море свой крупнейший авианосец вместе с авианосной группой, ракетами и самолетами. Россияне почему-то не очень довольны.

Видеоблог Сергея Стерненко.

Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

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